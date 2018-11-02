Сын Валерия Золотухина: Люблю сидеть в жюри, сразу чувствую себя крутым

2 Нояб. 04:00 2018-11-02T09:35:39+03:00

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На днях в Алтайском крае завершился IV Межрегиональный фестиваль детского театрального творчества имени Валерия Золотухина «Исток». Его главными гостями вновь стали гражданская жена Валерия Сергеевича Ирина Линдт и их общий сын 13-летний Иван.

В прошлом году они увы, не смогли посетить Алтайский край, но в этом отложив все дела, набрав теплых вещей, отправились в Сибирь.

Про фестиваль

- Ирина, вот и завершился очередной фестиваль. Вы довольны тем, как он прошел?

И.Л.: - Прежде всего радует то, что фестиваль действительно крепнет. Видно, что коллективы действительно готовятся. Из года в год подходят все ответственнее. Это заметно, начиная от костюмов и заканчивая декорациями и, непосредственно, подготовкой ребят. Когда открывается занавес - мы видим разрисованный холст или декорации, мы учитываем, в каких условиях все это готовилось. Речь идет об отсутствии бюджета. Но люди стараются. Делают это из всего, что есть под боком театра. Это так здорово! Сразу появляется другой настрой. Огорчает только один момент, что не все коллективы остаются до закрытия. Но опять же я понимаю, что это может быть связано с транспортом или какими-то материальными вещами. Мне кажется, смысл фестиваля не только в том, чтобы коллектив приехал, выступил и уехал. Фестиваль нужен для того, чтобы дети общались друг с другом. Для того, чтобы они видели, что делают в других коллективах. Иначе как им ориентироваться в том, что происходит? Важно не только выступить самим, но и посмотреть другие коллективы, прочувствовать эту атмосферу. Накануне в фойе была дискотека, и это было так здорово! Было столько энергии! Они хором орали какую-то песню. Лично для меня церемония закрытия фестиваля всегда была важнее, чем открытие. К этому моменту уже все подружились, у всех есть возможность поддержать победителей, вне зависимости от того, кто какое место занял. Все равно это праздник для всех.

Награждение победителей фестиваля "Исток"Фото: Анна СЕМИНА

- Какие у вас планы по поводу этого фестиваля? Довольны ли вы тем, как он развивается?

И.Л.: - Я очень хочу развить его до уровня всероссийского. В этом году у нас появился свой театральный центр «Премьера» в Москве. Мы думали уже в этом году привезти сюда детский коллектив, но не успели. На пятилетие обязательно это сделаем. Сейчас появляется свое большое дело, и в этом хочется участвовать плотнее и радоваться от встречи с детьми. Здесь они не такие, как в Москве. Мало того, что эта энергия подпитывает, она еще и вдохновляет! Хочется приезжать сюда и привозить детей, друзей.

- Чувствуете себя здесь «своей»?

И.Л.: - Да, конечно. У нас ужа давно здесь есть знакомые. Когда едем – знаем, что наконец-то с ними увидимся.

- Ваня, как тебе прошедший фестиваль?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/675959" frameborder="0"></iframe> Иван Золотухин в Быстром Истоке.Закрытие фестиваля "Исток"Анна СЕМИНА

И.З.: - Это был наверно самый красочный и классный фестиваль для меня. Могу даже сказать, что у нас за столом жюри происходила настоящая война. Так что все по-серьезному. Подружиться я почти ни с кем не успел, но вот в позапрошлом году я подружился со многими ребятами. Сейчас же, когда я пришел на дискотеку, я понял, что просто хочу спать. Думаю, в следующем году надо обязательно с кем-то пообщаться. Но, кстати, на этом фестивале на меня большое впечатление произвели ребята из Тувы. Они такую классную постановку привезли! Они очень обаятельные. Теперь я их фанат!

- А вообще тебе самому нравится сюда приезжать или это, скорее, мамино слово?

И.З.: - Нет, что вы! Мне самому нравится! Я очень люблю детский театр даже больше, чем обычный. Особенно когда в жюри сидишь. Важный и крутой сразу такой. Сам Алтай давно уже на меня произвел впечатление, и каждый год, приезжая сюда, нахожу что-то новое. Вот раньше здесь был гостевой дом, а теперь гостиница! Я ее еще не видел. А пару лет назад приехал, смотрю, целый мемориальный центр построили! В общем, мне нравится здесь находиться. Я люблю Алтай!

Первые автографы ИванаФото: Анна СЕМИНА

Про фонд

- Помимо фестиваля, какие еще крупные проекты в этом году Фонд Золотухина реализует?

И.Л.: - Самый крупный – это, конечно же, создание театрального центра. Мы находимся в самом центре столице, на Арбате, в Доме актера. У нас занимается уже около 40 детей, но мы только начали и думаем, что будет больше. У нас есть ребята всех возрастов: от 3-5 лет и до 17-ти. Мы уже выпустили с ними один спектакль и продолжаем работать над репертуаром. Начинать всегда сложно, потому что надо, чтобы коллектив сплотился, набрались разные амплуа и персонажи. Все это отнимает очень много времени и сил. А еще мы сняли вторую часть фильма «Eins, Zwei, Drei». Мы снимали его в Белокурихе, Новотырышкино. К нам туда приезжали жители Быстрого Истока. Накрыли нам стол для сцены Нового года. Вчера мы показали здесь этот фильм. Побывали с этой картиной на фестивалях. Третью часть будем снимать следующим летом. Наши герои должны вырасти. Они же познакомились, когда им было по десять лет. Сейчас им по 13. В последней части будет по 15. Надеемся к тому времени дорастут до первого поцелуя (улыбаясь, поглядывает на Ваню, главного героя фильма – прим.авт.).

Про будущее

- Ваня, когда ты первый раз приезжал на фестиваль, ты сам выступал. Сейчас ты уже дорос до жюри. Занимаешься ли ты по-прежнему творчеством или уже забросил?

И.З.: - Нет, сейчас я занимаюсь в студии «Премьера». У нас занятия с понедельника по четверг, по два часа. То есть в неделю это восемь часов. Нормально так… Да, я хорошист по алгебре (смеется). Я, конечно, занимаюсь, но я сижу в жюри и понимаю, что многие ребята, которые играют на сцене, на самом деле опытнее, чем я. Поэтому когда мы решали, кому дать приз, я не настаивал на своем мнении. Я вижу, что мои коллеги гораздо профессиональнее, чем я. Так что я обещаю, что в пятилетие фестиваля я буду конкурсантом!

- И все же, на данном этапе твоей жизни театр – это факультатив или ты уже твердо решил заниматься этим делом?

И.З.: - Да вот то определюсь, то нет. Сейчас пока определился, а через день, может быть, передумаю.

- Ты уже так серьезно рассуждаешь…

И.З.: - Конечно, я же все-таки интервью даю (смеется). В общем, на данный момент я пока занимаюсь театром и кино.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/675960" frameborder="0"></iframe> Ирина Линдт и Анна Багмет в Быстром Истоке.Закрытие фестиваля "Исток"Анна СЕМИНА

- Ирина, что скажете по поводу выбора сына?

И.Л.: - Я считаю, что сейчас очень сложное время, и для мальчика неплохо бы иметь два образования. Быть только актером – это очень большая лотерея. Я Ване говорю, что если ты решил идти по этой тропинке, то ты должен уметь все делать сам: от продюсирования проекта и его написания до его постановки. Поэтому я настаиваю на получении второго образования: экономического, продюсерского или даже юридического. К примеру, сейчас юрист в области авторских прав – это очень актуально. Артист должен быть хозяином своей судьбы.