Мотоэкстрималы со стажем: Клуб «Горизонт» отмечает 40-летие

16 февраля известному барнаульскому клубу автомототуристов «Горизонт» исполнится уже 40 лет и на сегодняшний день это по-прежнему самый титулованный клуб Алтайского края.

Все началось зимой 1980 года. Тогда в газете «Алтайская правда» появилось объявление о создании клуба мототуристов при краевом Совете Всероссийского Добровольного общества автомотолюбителей (ВДОАМ). Нашлись энтузиасты и любители техники, объединились и стали вместе ходить в походы, ездить на соревнования… За эти годы были совершено 446 спортивных путешествий, пробегов, а их участниками стали без малого две тысячи человек! Были организованы сотни слетов, соревнований, пройдены миллионы километров по всему Советскому Союзу и за его пределами.

Кызыл-Кумы-91 (фото из архива клуба)

Плеяда Мастеров

Одним из самых удачных стал 1985 год. Тогда алтайские мототуристы вошли в Топ-10 лучших команд Советского Союза, приглашенных на Международные соревнования мототуристов «Слет Друзей Явы» в Чехословакию в честь 40-летия освобождения Праги.

Участники экспедиции "Алтай-Саяны"

- В этом же году впервые был пройден суперсложный маршрут из Алтая в Саяны, который до сих пор носит грозное имя «Поход века №1». Потом были Поход века № 2…6. Это действительно героические маршруты, которые до сих пор никто не решается повторить, - рассказывает мастер спорта СССР, Заслуженный путешественник России Виктор Пантыкин.

После этого был поход вокруг Байкала в 1987 году, переход из Казахстана в Алтай в 1988-м. Местные жители и пограничники до сих пор слагают о нем легенды.

- Это были воистину «золотые» годы. Что не путешествие или участие в составе сборной РСФСР на Всесоюзных слетах автомототуристов - то успех. 67 «горизонтовцев» стали чемпионами и призерами чемпионатов РСФСР, СССР, России и Мира! А шесть человек стали Заслуженными путешественниками России», - продолжает Виктор Михайлович. – Четыре человека – стали Мастерами спорта СССР и России, один - Мастер туризма. Добрая сотня в «Горизонте» перворазрядников и КМСов и более тысячи мототуристов - спортсменов стали обладателями массовых разрядов!

Подтянули молодежь

Не стоит забывать, что все эти соревнования, все эти походы команда «Горизонта» проходила на мотоциклах! Они забирались в такие места, где порой пеший турист пройти не может. А они смогли. Так в далеком 1989 году команда клуба впервые прошла вдоль реки Бартанг в самом сердце Памира.

Чемпионат СССР-88 (фото из архива клуба)

- Там были огромные перепады высот (выше горы Белухи), движение по вырубленным в скалах тропам - оврингам, где даже двум пешеходам не разойтись… Это было как «по острию бритвы», - вспоминает Виктор Пантыкин. – Эта эпопея также вошла в золотой фонд «Горизонта».

В 91 году двое «горизонтовцев» в составе сборной Узбекистана совершили уникальное путешествие по пустыне Кызыл-Кумы, пересекая её с Запада на Восток.

Чемпионат СССР 1985 года (фото из архива клуба)

Но одним из главных толчков в развитии клуба стало, пожалуй, судьбоносное решение директора краевой станции юных туристов Аркадия Александрова. В 1995 году он предложил создать на базе клуба юношеское отделение.

- Проведение клубом первого, после развала Советского Союза, чемпионата России «Алтайская кругосветка-95», открыла новую эру мототуризма в России. Появились новые имена и как результат успешные выступления «Горизонта» на I Российском слете мототуристов в городе Обнинске в 1996 году, в моторалли «Белые ночи» в Питере в 97-ом. 17 апреля этого года у «юниоров» тоже юбилей - им «стукнет» 25 лет! – говорит заслуженный путешественник.

Пробег до Санкт-Петербурга (фото из архива клуба)

Сидеть на месте некогда

В последние годы о мототуристах слышно в рамках проведения мотолыжных гонок – скийоринга. Сейчас они включены в программу знаменитого фестиваля, праздника открытия зимнего туристического сезона – «Алтайская зимовка». А ведь развивать это направление стали с 1996 года.

При поддержке администрации Алтайского края, «Горизонт», начиная с 1982 по 2016 год, совершал регулярные агитационные мотопробеги в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

- К сожалению, сейчас все сошло на нет под фразой: «А в друг в вашу колонну пьяный камазист заедет…», - сетует Виктор Михайлович. - В программах пробегов были: митинги, встречи с ветеранами ВОВ, локальных войн, показательные выступления, организация новых мотоклубов, пропаганда этого вида спорта в районах и городах края, участие в акции «Георгиевская лента».

Чемпионат СССР 1985 года (фото из архива клуба)

В активе «Горизонта»: грандиозная мотоэкспедиция «По местами боевой славы 15 гвардейской кавалерийской дивизии». Она прошла по 20-ти регионам России, Белоруссии и Украине. За 34 дня группа прошла 12 тысяч километров и не встретила ни одного «пьяного камазиста»! А мотопробег «Барнаул - Санкт-Петербург» в честь 300-летия северной столицы России тоже вписал яркую страницу в историю клуба.

В последние годы «Горизонт» провел знаковые мероприятия: пять лет подряд Всероссийский мотофестиваль памяти Романа Добкина, Мотоальпиниаду «Монгун-Тайга», Чемпионат России-2009, где команда клуба стала чемпионом. Самые опытные члены клуба приняли участие в организации и судействе Международного туристско-спортивного фестиваля «Большой Алтай - 2013» в Монголии, «Кубок России - 2014» в Алтайском крае, «Большой Алтай -2015» в Китае.

В том же 2015-м наши спортсмены стали серебряными призерами чемпионата Мира, а в 18-м – «Горизонт» вновь обладатель «Кубка России» и бронзовый призер чемпионата Мира по спортивному мототуризму.

Призеры чемпионата мира по спортивному туризмуФото: Анна СЕМИНА

Этот год, ставший юбилейным, не станет исключением. В планах клуба провести в Барнауле мотолыжные гонки «Кольцо мужества» в День защитника Отечества, традиционный «Кубок Победы» в Топчихе в честь 75 -летия Победы в Великой Отечественной войне и снова попасть на «Алтайскую Зимовку» в Павловском районе.

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