Алтайские спортсмены стали призерами чемпионата мира по спортивному туризму

СЕГОДНЯ 10:48 2019-02-26T10:48:25+03:00

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В Минске Международная федерация спортивного туризма подвела итоги чемпионата мира. Алтайские спортсмены стали призерами первенства.

Как сообщают в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, в частности были подведены итоги в группе дисциплин «маршрут». От России в категории авто-мото в абсолютном классе (шестой категории сложности) выступали сразу две команды от Алтайского края. Приятно отметить, что обе стали призерами.

- Признание на таком высоком уровне алтайские спортсмены получили впервые, - отмечают в ведомстве.

В итоге второе место досталось команде Евгения Горбика (авто), а «бронза» ушла в руки мотоциклиста Виктора Патыкина и его ребят. Помимо этого были награждены и конкретные спортсмены. Так Татьяна Астапенко (авто) заняла первое место в пятой категории сложности, а лыжник Андрей Дудник третье, тоже в пятой категории сложности.

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ИСТОЧНИК KP.RU