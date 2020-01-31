Подростки «прокутили» найденную банковскую карту и пошли под суд

В Барнауле компания из троих ребят 14-ти, 16-ти и 17-ти лет «покутила» на деньги с чужой банковской карты и оказались на скамье подсудимых. Однако младшего подростка незаконно подвергли уголовному преследованию из-за юридической ошибки. Полгода понадобилось его адвокату, чтобы доказать — ребенка вообще не должны были даже допрашивать из-за его возраста.

Какая разница?

Все произошло 12 июня — парни нашли бумажник с банковскими карточками, одной из которых можно было рассчитываться бесконтактно. Пошли по магазинам, накупили еды и жевательного табака. Потратили 5,5 тысяч рублей.

Владелец карты быстро обнаружил списания, и заблокировал ее. Через два дня возбудили уголовное дело. Подростков нашли с помощью видеокамер, которые висели в магазинах. Дело возбудили по статье «Кража».

— Органы следствия изначально квалифицировали преступление неправильно, — рассказал «Комсомолке» адвокат 14-летнего мальчика Дмитрий Липатников. — Еще в 2017 году Верховный суд разъяснил, что хищения с банковских карт при участии представителей торговой организации — это мошенничество с использованием электронных средств платежа — статья 159.3.

Казалось бы, какая разница, кража или мошенничество? И то, и другое карается законом. А разница существенная: во-первых, ответственность за мошенничество наступает с 16 лет, а за кражу — с 14-ти. Именно поэтому, если бы изначально преступление квалифицировали правильно, младшего участника кутежа вообще не стали бы привлекать к делу.

А во-вторых, мошенничество с использованием банковской карты — это преступление средней тяжести, по которому можно помириться с потерпевшим. А вот кража с банковского счета — тяжкое преступление, которое не предусматривает возможности примирения.

Отделались полугодовым стрессом

Полгода длилось следствие в отношении 14-летнего мальчика. Сначала родители парня надеялись, что следствие во всем разберется, и их ребенка не будут судить. Но все оказалось иначе. Тогда отец подростка стал жаловаться в Генпрокуратуру, детскому омбудсмену. Но обращения спустили в Барнаул, и ни прокуратура Центрального района, ни прокуратура края не нашли ничего подозрительного в ситуации.

Только в суде удалось убедить гособвинителя, что с этим делом что-то не так. Адвокат Дмитрий Липатников ходатайствовал о допросе продавцов, рассчитывавших подростков — изначально их даже не планировали допрашивать в суде. Сослался на Пленум Верховного суда — и прокуратура отказалась от обвинения 14-летнего мальчика.

17 декабря дело в отношении него прекратили и признали за ним право на реабилитацию. Сейчас адвокат занимается вопросом оформления документов по этому поводу. Семье мальчика должны возместить затраты на защиту и моральный вред — на то, чтобы пройти через допросы и экспертизы, и парню, и его родителям понадобилось немало душевных сил. Судимость могла пустить его будущее под откос — парень профессионально занимается спортом.

«Мужской» подход к делу

Вопрос о том, почему следственные органы и прокуратура не только не знали об этой юридической тонкости, но и не хотели признавать свою грубейшую ошибку, остается открытым.

— Мой подзащитный получил мощную поддержку со стороны семьи — иначе эта история могла закончиться гораздо хуже. Его, конечно, наказали, но в дальнейшем родители прошли этот путь вместе с ним. Хочется также поблагодарить потерпевшего за его поистине мужской подход к делу — он не настаивал на строгом наказании, и в отношении второго мальчика дело прекратили по примирению сторон, — сообщил адвокат.

17-летний участник преступления, который рассчитывался краденой картой в магазине, все еще находится в статусе обвиняемого. Приговор ему должны вынести в ближайшее время. Парень уже был судим ранее, поэтому ему, скорее всего, не избежать наказания.

Кстати, деньги потерпевшему вернул 14-летний парень — из своих накоплений.

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