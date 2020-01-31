Алтайский губернатор прокомментировал слухи о своем здоровье

31 января губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин провел рабочую встречу с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. А еще 29 января он был в больнице — его госпитализировали из-за обострения панкреатита.

Впервые об этом стало известно из анонимных источников одного Telegram-канала. Причиной госпитализации назвали то, что губернатор якобы «безостановочно пьет уже месяц». Пресс-секретарь Хорохордина назвал это «вбросом», а сам глава региона высказался об этом в своих соцсетях.

— Вчера вечером ряд СМИ сообщили о моей болезни. Скромно подражая классику, сообщаю, что эти слухи сильно преувеличены. Во-первых, мое здоровье достаточно крепкое, чтобы работать на благо жителей Республики Алтай столько, сколько наши жители посчитают нужным. Во-вторых, я уверен, что если по какой-то независящей от меня причине оно все-таки пошатнется, медики, как я мог убедиться вчера, смогут прийти на помощь, — написал Олег Хорохордин.

khorokhordin.official Пост Олега Хорохордина.

Губернатор порекомендовал жителям региона проходить профилактический осмотр в поликлинике хотя бы раз в год, а также правильно питаться и заниматься спортом. Также он заявил, что Республика Алтай — «наверное, самое красивое место в стране».

— И хотя в рейтинге по приверженности здоровому образу жизни мы находимся пока в середине, мне кажется достойной целью войти в ближайшие годы по крайней мере в первую десятку, — поделился амбициозными планами глава региона.

В комментариях люди желают Олегу Хорохордину здоровья, и просят не обращать внимание на слухи и сплетни. Некоторые начали писать о проблемах здравоохранения в регионе.

Ранее пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов подчеркивал, что январь был «достаточно насыщенным для губернатора» на рабочие события. Возможно, он хотел этим сказать, что Хорохордину некогда заниматься нерабочими делами, в которых его обвинили.

На рабочей встрече с главой российского Минздрава губернатор обсудил строительство нового перинатального центра в Республике Алтай и развитие санаторно-курортного лечения в регионе.

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