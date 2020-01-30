«Проблемы с алкоголем – вброс». Глава Республики Алтай Олег Хорохордин попал в больницу с панкреатитом

На днях во время командировки в Москву был госпитализирован глава Республики Алтай Олег Хорохордин. В одном из Telegram-каналов тут же появилась информация, что он «безостановочно пьет уже месяц» Поэтому якобы и попал в реанимацию. Пресс-секретарь губернатора назвал это «вбросом».

- Историю про реанимацию и проблемы с алкоголем мы однозначно опровергаем. Это вброс, источники все открыты абсолютно, - говорит пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов. - Можно увидеть, что январь был достаточно насыщенным для губернатора - это и командировка в Усть-Коксинский район, и запуск солнечной электростанции, и так далее. Повестка главы была достаточно плотной до прошлой недели включительно.

По словам пресс-секретаря, у главы Республики Алтай есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Сам Хорохордин в комментариях РБК сообщил, что лег в больницу из-за обострения панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания. «Лег на пару дней прокапаться», - цитирует губернатора издание.

- Я говорил с Олегом Леонидовичем, сейчас его состояние стабилизируется, думаю, что в ближайшее время он вернется в регион и приступит к исполнению своих обязанностей, - сообщил «Комсомолке» Максимов.

Пресс-секретарь подчеркнул, что назначение на это время исполняющего обязанности главы связано не с тем, что губернатор попал в больницу, а с тем, что тот уехал в командировку:

- Это обычная практика, в этом ничего секретного нет. Поэтому во время командировки его обязанности исполняет первый заместитель председателя правительства Виталий Махалов.

khorokhordin.official Сегодня провёл день на всесезонном комплексе Манжерок.

Судя по Instagram Олега Хорохордина, в январе он катался на коньках, на лыжах, даже нырял в прорубь. Довольно трудно представить, что это делается в алкогольном запое.

- Абсурдный фейк, кому-то захотелось на грязи хайпануть, – добавил пресс-секретарь республики Алтай. - Олег Леонидович активно занимается спортом и неоднократно повторял, что главное его хобби - ЗОЖ (здоровый образ жизни).

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«Мы подтверждаем информацию о госпитализации Олега Леонидовича. Диагноз не называем по понятным причинам, но речь идет о проблемах с желудком», - заявил его пресс-секретарь (подробнее)

Глава Республики Алтай начинал свой рабочий путь со слесаря

После отставки Александра Бердникова президент Владимир Путин предложил Олегу Хорохордину стать временно исполняющим обязанности главы республики. 20 марта 2019 года Хорохордин был назначен на этот пост. Примечательно, что в национальном рейтинге губернаторов за июль-август 2019 года Олег Хорохордин занял 71-ую из 85 строчек (подробнее)