Губернатор Республики Алтай начинал свой рабочий путь со слесаря

Олег Хорохордин уверенно лидировал на выборах губернатора Республики Алтай. После подсчета более половины голосов он заручился поддержкой 58,73% избирателей. Координатор либерал-демократов в республике и один из конкурентов Хорохордина Дмитрий Сафронов уже поздравил врио главы с победой.

- Олег Хорохордин одержал на выборах уверенную победу, мне хотелось бы искренне его поздравить и пожелать удачи в работе. Надеюсь, что те наказы, которые поступили к нам в ходе предвыборной кампании, будут им учтены в его дальнейшей деятельности, - цитируют слова Сафронова «Новости Горного Алтая».

Олег Леонидович Хорохордин родился 3 апреля 1972 года в селе Глушинка Косихинского района Алтайского края. В 90-х наш земляк работал слесарем-ремонтником второго разряда на Алтайском моторном заводе. Затем отслужил в армии. В 1992-1997 годах трудился в различных коммерческих организациях. После окончил экономический факультет, кафедру государственного и муниципального управления Алтайской академии экономики и права, очную аспирантуру Российской академии госслужбы при президенте. Является кандидатом социологических наук.

С 2002 по 2006 год работал в Аппарате полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Затем - в управлении президента РФ по внутренней политике. В 2011-2012 годах был помощником заместителя председателя правительства РФ. С 2012 года являлся председателем совета Некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС». По 2019 год занимал должность заместителя руководителя секретариата заместителя председателя правительства Российской Федерации.

После отставки экс-губернатора Александра Бердникова президент Владимир Путин предложил Олегу Хорохордину стать временно исполняющим обязанности главы республики. 20 марта 2019 года Хорохордин был назначен на этот пост.

Примечательно, что в национальном рейтинге губернаторов за июль-август этого года Олег Хорохордин занял 71-ую из 85 строчек.

Читайте также:

Александр Бердников пожелал новому главе Республике Алтай «пахать, как раб на галерах»

В Республике Алтай состоялось представление врио губернатора Олега Хорохордина. Ранее он занимал пост председателя некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС». Напомним, 20 марта президент Владимир Путин принял отставку Александра Бердникова, который возглавлял регион 13 лет. Экс-губернатор сделал напутствие приемнику (подробнее)