Как алтайская девушка уволилась из полиции и стала студенткой в Китае

В сентябре 2019 года 26-летняя Кристина Петерс переехала из Барнаула в Харбин (Китай). Она поступила в Хэйлунцзянский университет на специализацию «Уголовное право». По образованию девушка филолог, имеет дипломы бакалавра и магистра АлтГУ, работала в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД по Алтайскому краю. Она рассказала «Комсомолке», почему сменила работу на стезю студентки, как смогла адаптироваться в чужой стране и почему иногда чувствует себя «звездой».

«Я знала по-китайски только одно слово»

Кристина больше трех лет работала экспертом-лингвистом в МВД, но погоны при этом не носила. Поехать в Китай ей посоветовал друг, который сам учится там уже третий год.

— Я подумала, что ничего не теряю, и что это единственный шанс так расширить кругозор. Ведь, чем старше я буду, тем сложнее будет оторваться от своего привычного быта, — говорит девушка.

Из документов понадобился диплом, письма от двух преподавателей из Алтайского государственного университета, где училась Кристина, медсправка по форме.

— Возможно, что-то еще — я уже не помню, но собрать это все труда не составило. Документы я отослала по электронке в университет. К ним прикрепила study-план — грубо говоря, то, что я хочу изучать, — рассказала Кристина.

Девушку взяли на уголовное право. Первый год она должна изучать только язык. Кстати, при поступлении Кристина практически не знала китайского:

— Даже полный ноль в китайском может поступить и учиться в Хэйлунцзяне. До поездки я ходила к мальчику-китайцу, познакомилась с тонами, выучила слово «Нихао» (приветствие, — прим. ред.) и на этом все. Конечно, первое время было тяжело. Но мне повезло, что у меня там был друг. Он очень сильно помог: встретил из аэропорта, объяснил какие-то азы, договорился, чтобы меня заселили в общежитие на тот же этаж, где живет он со своей девушкой.

Кристина учится в аспирантуре — поступить на бакалавра по гранту (бесплатно) сложнее. По окончанию учебного года она должна будет сдать языковой экзамен, а после начать изучать специализацию. Возможен также вариант с изучением языка и во второй год. С более высоким уровнем знания китайского учиться на специализации будет значительно проще.

Стипендия — как алтайская зарплата

В группе Кристины 12 человек. Ей обучение дается легче, чем всем остальным — ведь в Барнауле она шесть лет изучала языки:

— Я более-менее хорошо понимаю грамматику, иногда пересказываю слова учителя своим одногруппникам. Общаемся мы с ними на английском, потому что в моей группе есть не только русские, но и пакистанцы, и еще монголка.

Кристина Петерс с одногруппниками в Китае.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Лаоши (учитель — прим. ред.) Кристине достался довольно строгий. Тем комичнее является тот факт, что его имя Цао созвучно с известным китайским матерным выражением — «цхао».

— Очень страшно было первое время не так произнести его имя. Кто-то однажды случайно так сделал, он был очень сердит, — смеется Кристина.

Студентов в Китае помимо бесплатного проживания обеспечивают стипендией в сумме примерно 30 тысяч российских рублей. На жизнь этого вполне хватает:

— Даже на дорогу домой в принципе можно накопить. Цены на еду там примерно такие же, как у нас, а в столовой университета они вообще очень демократичные. Одежду и другие необходимые вещи я заказывают на внутрикитайском интернет-магазине Taobao, и при этом сильно экономлю. А приходит посылка за два дня.

Для студентов при университете построили целый городок, в котором есть спорткомплексы, магазинчики, кинотеатр, столовые — практически все самое необходимое. Дорога от общежития до учебного корпуса занимает у Кристины 20 минут.

Китайцы изучают в университете в том числе русский язык. Дается им это непросто: к примеру, у них в речи не используется звук «р», и им очень тяжело его выговорить. А уж если русский человек скажет китайцу какую-нибудь скороговорку вроде: «На дворе трава, на траве дрова», то они впадают в ступор от удивления.

Кристина Петерс с одногруппниками в Китае.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

— Некоторые даже специально выбирают себе русские имена. Но им нравятся совершенно непопулярные, и на мой вкус, какие-то дурацкие: типа Борис, Аркадий, Анатолий. Я еле держалась поначалу, когда мне китаец подавал руку и говорил: «Здравствуйте, я Аркаша», — смеется Кристина.

Каникулы у китайских студентов два раза в год по два месяца: зимой с января по март и летом с июля по сентябрь. Кстати, погода в Харбине примерно такая же, как на Дальнем Востоке России, поэтому у русских студентов нет проблем с акклиматизацией.

Трудности в быту: интернет через VPN, поиски хлеба и кофе

Интернет в Китае находится под мощным госконтролем, многие привычные русскому человеку сайты там заблокированы — та же «Википедия», например. «Прошаренные» в технике люди предлагают студентам доступ через VPN, который позволяет заходить в привычные соцсети и поисковики. Это платно, от 200 до 800 рублей. Это незаконно, но на студентов-иностранцев смотрят сквозь пальцы.

Про еду в Китае можно рассказать целую эпопею. Во-первых, там нет многих привычных россиянам продуктов. Во-вторых, много острого. В-третьих, там огромные порции.

— Сложно найти молочные продукты, а если и найдешь, то это очень дорого. Килограмм сыра будет стоить больше тысячи рублей. А молоко очень странное, не портится месяцами. Сложно найти шоколад, и он какой-то весь невкусный. У китайцев вообще странное представление о сладостях. Хлеб тоже невкусный — настолько, что россияне берут себе хлебопечки. Некоторые привычные товары можно найти в русских магазинах, но там все нескоропортящееся. Однажды я там нашла муку из Рубцовска, так радовалась! Это же мой родной город. Сразу же купила!, — говорит Кристина.

По словам девушки, китайцы очень любят лапшу, арахис, тертые огурцы и кинзу — этого там с избытком. Там очень популярны заведения, где нужно самому собирать блюдо из разных ингредиентов. Также китайцы не видят ничего странного в том, чтобы поесть с друзьями вскладчину или забрать с собой остатки еды.

— Из-за этого я практически не готовлю. Брать еду с собой даже выгоднее, — уверяет Кристина. — Еду, которая остается, насыпают в контейнеры. Кстати, с контейнерами ходят только иностранцы, китайцы предпочитают просто пакетики. Русские студенты в свободное время могут готовить еду на продажу. Информацию распространяет через чат. Пишут, например: «Сегодня я пеку блины, кто хочет?»

По китайскому законодательству студенты не имеют право работать. Поэтому все подработки обычно носят чисто символический характер. Если студента поймают на постоянной работе, его оштрафуют и депортируют.

— С большим трудом, но я все-таки нашла себе в общежитии мастера по маникюру из русских. Китайские меня не устраивают совсем. У них вообще нет понятия о стерилизации. Помимо готовки и бьюти-процедур русские студенты ремонтируют компьютеры — но в общей сложности на таком труде можно заработать пять-десять тысяч рублей в месяц, — прикидывает Кристина.

Эти странные китайцы

— У меня такое чувство иногда, что я со школьниками живу. Все китайцы мало того, что молодо выглядят из-за маленького роста, так еще и одеваются, как подростки. Парень 18-ти лет выглядит на 13, — говорит Кристина.

Китайцам очень нравится вид белой кожи, они постоянно прячутся от солнца, и поэтому там практически нереально найти солярий. Также, несмотря на то, что в Харбине много русских, за пределами студенческого городка китайцы по-прежнему удивляются иностранцам, и постоянно подходят с просьбой сфотографироваться к славянским девушкам и парням, восхищаясь их внешностью.

— Чувствуешь себя немножко звездой, но это порядком утомляет. Тебя снимают и тайно, и явно, подсылают к тебе детей, чтобы сфотографировать вас вместе, сами подходят и «пристраиваются» в кадр. Я редко отказываю, но иногда отшиваю особо назойливых, — говорит Кристина.

Помимо отсутствия понятия о личном пространстве у китайцев с точки зрения славян очень странное представление о чистоте. По меркам русских ребят, его почти нет.

— Вылить помои из какого-нибудь кафе под ноги людям, которые идут по тротуару в центре города — это норма жизни. Я уже перепрыгиваю через это и иду дальше. Испускать из себя различные газы в общественных местах, чавкать за столом, громко разговаривать, посадить пописать ребенка на газон посреди города, кинуть обертку по дороге — все это для китайцев абсолютно нормально. Не для всех, но для многих, — утверждает Кристина.

Жители Поднебесной не заморачиваются и по поводу личной гигиены. Там очень много «бодипозитивных» людей с растительностью на теле:

— Бритвенные станки и многие другие средства для гигиены я заказываю на Taobao, так как в магазинах это найти очень сложно. Многие китайские девушки вообще равнодушны к уходу за собой. Но при этом внимания от мужчин у них хоть отбавляй: там действительно меньше девушек, и парни прям держатся за свои «половинки».

Зато многие люди носят с собой антисептики для рук — потому что в любое время могут захотеть поесть прямо на улице. А поесть можно почти везде:

— В Китае культ уличной еды, есть целые улицы с киосками готовой пищи. При этом всякие потроха, ноги, клювы и головы, скорпионы и пауки, гусеницы — это больше на туристов рассчитано, сами китайцы едят более простую пищу. Но вся еда очень жирная, из-за этого многие студенты поправляются. Но при этом мой желудок нормально ее переносит, хотя у меня гастрит, — удивляется Кристина.

Кристина Петерс в Китае.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Кстати, доставка еды в Китае круглосуточная, в том числе в общежития. Расплачиваются все через приложение WeChat — это такой аналог WhatsApp, но с кучей других полезных функций. Наличкой почти никто не пользуется, банкомат вообще трудно найти. Хотя она там почти не нужна — даже у попрошаек есть QR-коды, по которым им можно скинуть деньги.

По словам Кристины, в основном китайцы все-таки адекватные и невраждебные люди, с которыми можно уживаться. И они действительно много учатся и работают из-за высокой конкуренции на рынке.

Что китайцев удивляет в русских

— Цвет волос — меня множество раз спрашивали, почему у русских «разноцветные» волосы. У китайцев же они в основном черные, а у нас могут быть и русые, и блонд, и шатен. Их это поражает.

— Все китайцы пьют исключительно теплые или горячие напитки. Даже воду. Даже в жару. Потому что верят, что от холодного можно заболеть. И для них дико, когда русские хотят ледяной «Колы» или разбавляют чай холодной водой.

— Они абсолютно не фанаты парфюмерии — не то, что мы. Неоднократно слышала от девчонок, что таксисты открывают окна, когда они садятся в машину, хотя с парфюмом перебора нет. Но для китайцев, видимо, есть.

Читайте также:

Молодая колумбийка снялась в необычном кино на Алтае

Фильм «Россия глазами иностранца» рассказывает о быте местных жителей (подробнее)

Как я работаю кассиром в Америке

Жительница Барнаула попала в Штаты по программе обмена студентами (подробнее)