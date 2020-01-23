2020-01-23T11:43:42+03:00
Общество

Молодая колумбийка снялась в необычном кино на Алтае

Фильм «Россия глазами иностранца» рассказывает о быте местных жителей
Иван ОЛЕКСЮК
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Кэролайн МендивелсоКэролайн Мендивелсо
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Тюменские студенты приехали на Алтай, чтобы снять кино. Съемки проходили в Республике Алтай в ноябре. Кэролайн Мендивелсо из Колумбии пожила среди раскидистых горных цепей, трудилась бок о бок с местной семьей, чтобы лучше понять их культуру. Самым удивительным для нее стала схожесть деревушки на Алтае с ее домом и бытом в Колумбии.

2 серия "Россия глазами иностранца"..

Кэролайн учится в Тюменской университете на факультете международных отношений по обмену. Многосерийный документальный сериал сняли в рамках проекта By Foreigners. Съемками в полевых условиях занималась молодая команда BBS-film. Это трое ребят, которые только недавно начали свою деятельность. Мало кто был готов на такую авантюру, а они согласились. Плюс иностранные студенты сами снимали себя на камеру, когда операторов не было рядом.

- Мы выиграли грант на съемку фильма. Каждый, кто был за границей, сталкивался со стереотипами о России. Это чувствуется - холодок, боязнь, предрассудки, мы хотели показать иностранцам, что в России не страшно, что у нас есть, где путешествовать. Кроме того, помимо русских, здесь есть и другие народы. Также через глаза иностранца мы сами можем взглянуть на нашу жизнь и увидеть, как на наша страна многогранна, - говорит организатор Даниил Грамотин.

По словам участников, далеко не все семьи оказались готовы показать свой быт на камеру, хотя это обговаривалось в самом начале. На Алтае семья, с которой сначала была договоренность, отказалась, когда команда уже приехала. Аргументировали тем, что не хотят, чтобы материал про них оказался в сети. Уже на месте пришлось искать новую семью - откликнулись жители Онгудайского района.

Всего на съемку семи серий в каждом регионе (помимо Алтая, группа побывала в Тюменской области, Красноярском крае, Татарстане, Мордовии) потратили 1 млн рублей.

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В фильме снимались оба сына Геннадия Ивановича, а также полузащитник ФК «Зенит» и сборной России по футболу Александр Ерохин, главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак, один из лучших бомбардиров в истории алтайского футбола Валерий Белозерский и комментатор «МАТЧ ТВ» Михаил Меламед (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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