«Спи, мой ребенок, спокойно»: как и почему 17-летняя студентка замерзла насмерть в алтайском селе

20 ноября в Усть-Пристани похоронили 17-летнюю Татьяну, которая погибла при очень странных обстоятельствах. Девушка приехала в гости к подруге в Кытмановский район, и там замерзла насмерть. В межрайонном отделе краевого Следкома возбудили уголовное дело по статье об убийстве, но внешних признаков насилия на теле не нашли, поэтому точную причину смерти установит экспертиза. «Комсомолка» выяснила некоторые подробности этой жуткой и запутанной истории.

Ушла за деревню в ночь

Погибшая Татьяна училась в барнаульском техникуме вместе с подругой из Кытмановского района Ириной, которая и позвала ее к себе в гости. Так 15 ноября 2019 года студентка оказалась в селе Сосновый Лог. Она предупредила о поездке свою маму и сестру.

Источники «КП»-Барнаул», близкие к правоохранительным органам Кытмановского района, сообщили, что обе девушки предположительно выпивали в компании молодых людей. Находились они не у подруги, к которой приехала Татьяна, а у кого-то третьего «на квартире». В какой-то момент девушки повздорили, и гостья от обиды ушла на улицу.

– Это было в пятницу около 23 часов – тогда девочку видели в последний раз. На следующий день ее начала искать полиция с собаками, разослали ориентировки. Нашли ближе к ночи, на окраине села. Судя по всему, она упала в водоем и погибла от переохлаждения, – рассказал информатор.

Погибшая Татьяна. Фото: скриншот личной страницы в соцсети

В ту ночь в Сосновом Логу было около -35 градусов. Это был первый сильный мороз. Очевидно, девушка заблудилась в незнакомой местности. К тому же в селе нет уличного освещения. Известно, что Татьяна звонила подруге, но та то ли не слышала звонка, то ли из-за плохой связи не удалось дозвониться – в этом уже разберется следствие.

– За селом есть дамба на реке Хараба. Там очень быстрое течение, как в горной речке. Вода в этом месте не замерзает. И неподалеку от дамбы расположены маточники – пруды для разведения рыбы. Как я понимаю, она упала в речку, преодолела ее, выбралась и поползла к маточникам. Метров 500 преодолела и замерзла. Только как она по сугробам дошла до этого места, я не могу понять – оно находится на расстоянии более 1,5 км от деревни, – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Слишком поздно спохватились

Всерьез искать Татьяну начали уже ближе к вечеру 16 ноября, когда до нее не дозвонилась мама. В Сосновый Лог на поиски приехала двоюродная сестра девушки из Барнаула Алена. Она рассказала «КП»-Барнаул», что компания, в которой была Татьяна, начала поиски только в 16 часов следующего дня. И лишь после того, как ребята самостоятельно не нашли девушку, они позвонили в полицию.

– Мне позвонила моя мама и сказала, что Таня пропала и ее нужно искать. Я знала, куда она поедет – за неделю до этого мы виделись и разговаривали с ней. Мама сначала не хотела ее отпускать туда, но Таня уговорила ее, – говорит Алена.

Погибшая Татьяна. Фото: скриншот личной страницы в соцсети

У девушки есть свои предположения насчет того, что случилось с ее сестрой:

– Она падала в воду дважды, и дважды выбиралась. Это искусственные пруды, там разводят рыб – они находятся в 1,7 км от деревни. Там еще овраги крутые, она начала подниматься оттуда наверх, но, видимо, сил у нее не хватило, и она потеряла сознание, – предполагает Алена.

Девушка надеется, что этот случай «не сойдет с рук» подруге Татьяны. «Она несла за нее ответственность. Там что-то произошло такое, что очень сильно обидело сестру. Может, кто-то ее ударил или еще хуже что», – считает Алена.

Сама Ирина отказалась разговаривать на тему гибели подруги, но на своей странице в соцсети выложила фотографию с погибшей девушкой и подписала: «Берегите своих близких. Мой котенок, мне будет тебя не хватать».

Корреспондент «Комсомолки» связалась с соседкой и подругой детства погибшей Татьяны, Еленой. У нее тоже много вопросов к Ирине:

– Она нам говорила, что Таня ей не звонила после ухода, а потом выяснилось, что звонок все-таки был. До сих пор неясно, кто с кем ругался и почему. Их было четверо, девочки и два парня. И вот они друг на друга пеняют. Ирина говорит, что это даже не ссора была, а просто спор. Но кто после спора уходит в ночь на улицу?

Прощальный пост Ирины. Фото: скриншот личной страницы в соцсети

Елена также сообщила еще одну важную деталь: Татьяна ушла на улицу без очков, а без них она «как без глаз». Позже их нашли дома у Ирины.

– Ирина сказала, что забеспокоилась из-за отсутствия Тани только к двум часам ночи, когда все разошлись по домам. Сначала подумала, что та ушла к кому-то из парней. Обзвонила обоих, они сказали, что не в курсе, где Таня. И тогда, мол, они начали ее искать самостоятельно. Но когда приехала Танина сестра и расспрашивала, где искали, они ничего вразумительного не пояснили. По соседям не ходили, по улицам тоже. Это разве называется «искали»? – возмущается подруга.

«Взрослым было не до них»

Житель Соснового Лога, знакомый с компанией и пожелавший остаться анонимным, сообщил, что Татьяна уже приезжала в деревню раньше. Причины ссоры между девушками ему, как и всем остальным, неизвестны:

– Как мне рассказали ребята, она собралась, никому ничего не сказала и ушла за деревню к водонапорным башням. Каким-то образом она спустилась с холмов по сугробам, провалилась в речку два раза, вылезла из воды, прошла несколько сотен метров к прудам и там замерзла. У нас село хоть и небольшое, но в нем легко заблудиться. К тому же Татьяна накануне выпивала.

Расстояние от Соснового Лога до конца дороги перед прудом и дамбой.Фото: Яндекс. Карты

Близкие и знакомые погибшей девушки горячо отрицают предположения о том, что она злоупотребляла алкоголем. Люди характеризуют Татьяну как очень скромную девушку.

– В тот вечер Тане действительно дали выпить. Они все там пили. Таня была очень светлым, тихим человечком, никогда никому не желала зла, всегда шла на помощь. Не доставляла проблем родителям, была ответственной, хозяйственной. Этим летом сама мариновала огурчики, – вспоминает сестра девушки Алена.

– Она никогда ни с кем не конфликтовала. Всегда выслушает и даст совет. Когда я узнала, что Тани больше нет, я рыдала весь день и не могла в это поверить. Она не заслужила такой смерти! – говорит подруга девушки Елена.

Жители Кытмановского и Усть-Пристанского районов до сих пор обсуждают этот случай в соцсетях. Многие не могут понять поведения Ирины, и считают, что она оставила подругу в опасности. Люди не понимают, где во время посиделок были взрослые, и почему родители Ирины не хватились Татьяны, раз она была у них в гостях.

– Взрослых не было там. Они в чьем-то предбаннике сидели. Подруга, к которой приехала девочка, судя по слухам, из не совсем благополучной семьи. Мать вроде как выпивает – возможно, ей было не до контроля за девочками. Полиция затребовала у соцзащиты справку на нее, – рассказал «КП»-Барнаул» источник из района.

Погибшая Татьяна. Фото: скриншот личной страницы в соцсети

Мама погибшей девушки приехала в Сосновый Лог сразу же после того, как узнала об исчезновении дочери. Медики из районной «скорой» оказывали ей помощь – у женщины случилась истерика, когда ей сказали о гибели ребенка.

После трагического известия она написала на своей странице в соцсети: «У меня умерла дочь. Царствие небесное, спи, мой ребенок, спокойно. Это не передать словами. Это солнце, этот лучик, я потеряла ее. Как жить с этой болью?»

У мамы Татьяны есть старший сын, а вот папа девушки лишился единственного ребенка. Сейчас по факту гибели ведут проверку. По предварительным данным, вскрытие не показало признаков насилия. Остальные результаты станут известны через два месяца.

Комментарий специалиста

Как рассказал «Комсомолке» фельдшер Виктор Чуриков, девушка, скорее всего, погибла без мучений, во сне.

– Люди при переохлаждении обычно начинают хотеть спать. Организм, пытаясь сохранить тепло, сужает сосуды. При дальнейшем охлаждении мышцы расслабляются, а кровь от внутренних органов приливает к тканям. Человеку становится жарко, кто-то даже одежду с себя снимает, еще больше усугубляя гипотермию.

Девушка, очевидно, просто выбилась из сил и уснула. А заблудилась, возможно, из-за того, что представляла свою деревню. Если она была в состоянии опьянения, то могла вообще забыть, что находится в чужом селе. Плюс переохлаждение тоже здорово спутывает сознание. В моей практике были случаи, когда люди зимой «под градусом» считали, что идут домой, а на самом деле шли совсем в другую сторону.

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