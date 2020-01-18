Два человека в непогоду потерялись на Алтае

Спасатели в условиях непогоды провели две поисковые операции, которые, к счастью, завершились благополучно. Одна из них проводилась в Алейском, другая в Поспелихинском районе.

Так в Алейском районе 13-летний мальчик отправился из Алейска в деревню Малаховку к бабушке, но не дошел до места назначения – заблудился по пути. К счастью, у него был телефон. Он позвонил своим друзьям и постарался максимально точно объяснить где он находится. Главным опознавательным моментом оказалась опора ЛЭП с определенной меткой. Узнав у энергетиков где именно она находится, спасатели отряда имени Виктора Зюкова отправились на спасение подростка.

- Погодные условия очень затрудняли проведение поисково-спасательных работ: нулевая видимость, быстро замело следы, сильный ветер, холодное время года, - отметил спасатель 3 класса поисково-спасательного отряда имени Виктора Зюкова Станислав Выродов.

Прибыв на место, спасатели обнаружили потерявшегося: подросток ходил вокруг столба, для того чтобы не замерзнуть. И действительно он легко отделался. Посадив его в спасательную технику, мальчика доставили в Алейск и передали родителям.

Другой случай спасения потерявшегося произошел в Поспелихинском районе. 59 летний мужчина пешком отправился из села Поспелиха в направлении поселка Факел Социализма, но также не дошел. На поиски направили 18 человек и четыре единицы техники.

- Сложность проведения поисково-спасательных работ - сложившиеся погодные условия: метель, нулевая видимость, - отметили участники поисковой группы.

В итоге оказалось, что мужчина совсем немного не дошел до Факела Социализма. Его нашли в районе поселка. На тот момент он уже обессилил и просто лежал на земле, припорошенный снегом. Спасатели доставили его в больницу.

По данным алтайских синоптиков непогода сохранится на территории региона сутки 18 января. Сложная обстановка сохраняется и на дорогах. В связи с этим жителей края настоятельно просят избежать дальних поездок и пеших путешествий, особенно за пределы населенных пунктов.