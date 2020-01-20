В Алтайском крае остаются частично закрытыми 10 трасс

20 Янв. 2020 2020-01-20T06:07:37+03:00

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В связи с плохой погодой в Алтайском крае по-прежнему закрыты 10 региональных дорог. По данным дежурного «Алтайавтодора», их ориентировочно откроют с 10-11 часов утра 20 января.

На данный момент закрыты следующие трассы:

1) К-09 «Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан» от Курьи;

2) К-03 «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области» от Змеиногорска до Рубцовска;

3) К-18 «Алейск — Чарышское» от Усть-Калманки до Чарышского;

4) К-26 «Горняк — Староалейское»;

5) К-86 «Алексеевка — Березовка — Солонешное» от села Соловьиха Петропавловского района до Солонешного;

6) К-12 «Быканов-Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай» до села Солонешное;

7) К-44 «Быстрый Исток — Усть-Ануй — Ануйское»;

8) К-34 «Бийск — Усятское — Соусканиха — Верх-Кажа»;

9) К-13 «Алейск — Петропавловское — Смоленское» до села Краснодарское Усть-Пристанского района;

10) К-11 «Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай» на всем направлении для всех видов транспорта.

На всех дорогах работает техника. На территории Республики Казахстан остается закрытой дорога «Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ».

Телефоны диспетчерских служб

Дежурный «Алтайавтодора» (по региональным трассам): 8 (3852) 36-31-69, 8-800-222-31-69;

Жежурный Упрдор «Алтай» (по федеральным трассам): 8 (3852) 63-14-59;

Дежурный службы МЧС: 8 (3852) 20-26-10, 20-26-21 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);

Дежурный УГИБДД: 8 (3852) 39-35-86.

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ИСТОЧНИК KP.RU