В Алтайском крае остаются частично закрытыми 10 трасс
В связи с плохой погодой в Алтайском крае по-прежнему закрыты 10 региональных дорог. По данным дежурного «Алтайавтодора», их ориентировочно откроют с 10-11 часов утра 20 января.
На данный момент закрыты следующие трассы:
1) К-09 «Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан» от Курьи;
2) К-03 «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области» от Змеиногорска до Рубцовска;
3) К-18 «Алейск — Чарышское» от Усть-Калманки до Чарышского;
4) К-26 «Горняк — Староалейское»;
5) К-86 «Алексеевка — Березовка — Солонешное» от села Соловьиха Петропавловского района до Солонешного;
6) К-12 «Быканов-Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай» до села Солонешное;
7) К-44 «Быстрый Исток — Усть-Ануй — Ануйское»;
8) К-34 «Бийск — Усятское — Соусканиха — Верх-Кажа»;
9) К-13 «Алейск — Петропавловское — Смоленское» до села Краснодарское Усть-Пристанского района;
10) К-11 «Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай» на всем направлении для всех видов транспорта.
На всех дорогах работает техника. На территории Республики Казахстан остается закрытой дорога «Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ».
Телефоны диспетчерских служб
Дежурный «Алтайавтодора» (по региональным трассам): 8 (3852) 36-31-69, 8-800-222-31-69;
Жежурный Упрдор «Алтай» (по федеральным трассам): 8 (3852) 63-14-59;
Дежурный службы МЧС: 8 (3852) 20-26-10, 20-26-21 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);
Дежурный УГИБДД: 8 (3852) 39-35-86.
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ИСТОЧНИК KP.RU