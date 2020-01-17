Крещение Господне 2020: где пройдет Крестный ход в Алтайском крае

"Хрустальный" православный праздник - Крещение Господне, или Богоявление, отмечается 19 января 2020 года.

- Накануне, в Крещенский сочельник после утренней службы, начинается чин освящения воды. После 11 утра 18 января каждый желающий может набрать ее в барнаульских храмах, - сообщили «Комсомолке» в Алтайской Митрополии.

Священнослужители ожидают традиционных очередей за водой в эти два дня. В группе храма Дмитрия Ростовского в WhatsApp даже появилось актуальное объявление: «Нужны помощники и помощница. Разливать воду, убирать в храме, следить за свечками, реализовывать тару для воды, поить чаем, отвечать на телефонные звонки. Кто хочет и может помочь, напишите в какое время. Можно на один, два и более часа».

Утром в воскресенье, 19 января в храмах региона также пройдут божественные литургии. В краевой столице в 11.00 от Знаменского монастыря начнется Крестный ход, который завершится у Крещенского городка на Речном вокзале. Под звон колоколов и торжественные песнопения на Оби состоится Великий чин освящения воды, после которого желающие смогут окунуться в купель.

Еще один Крестный ход на Крещение в Барнауле начнется примерно в 10.30 от церкви Тихвинской иконы Божией Матери (ул. Кутузова, 260) и завершится на озере Пионерском.

- В храме Спиридона Тримифунтского в селе Санниково Первомайского района в сочельник приготовят сочиво из пшеницы, корицы и меда по афонским рецептам, - рассказал иерей Анатолий Бочкар. - Алтайской экзотикой в рецепте будут кедровые орешки.

В Санниково Крестный ход в Крещение Господне начнется в ночь с 18 на 19. В прошлом году за батюшками, идущими с хоругвями к купели на речку Лосиха, тянулась огромная автоколонна. Видимо, в этом году будет также. Желающих окунуться в освященную купель под звездами становится все больше.

- У тех, кто боится холода, в этот праздник есть еще возможность окунуться в крестильной теплой купели в нашем храме, - рассказал Анатолий Бочкар. - Для этого надо иметь купальный костюм и крестильную рубаху.

В поселке Белоярском 19 января Крестным ходом на Крещение 2020 дойдут до купели в речке Черемшанке. В Павловске в этот день в 11.30 с хоругвями отправятся на пруд к купели, сделанной с помощью местного лесхоза.

Напомним, всего в Алтайском крае для купания будут открыты 53 купели.

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