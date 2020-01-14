Куда пойти купаться на Крещение в Алтайском крае в 2020 году

Сотрудники регионального МЧС измерили толщину льда в местах проведения крещенского обряда. В список разрешенных вошли 50 купелей в Алтайском крае. Но это лишь предварительное число, до 19 января возможны корректировки списка.

Так, во всех местах проведения крещенского обряда, который состоится 19 января 2020 года, будут дежурить специалисты инспекции маломерных судов, спасатели МЧС, полицейские и бригады «скорой помощи». Также жителей Алтайского края просят не купаться в необорудованных местах и при отсутствии спецслужб.

Крещенские купели 2020 в Алтайском крае

В Барнауле окунуться в прорубь на Крещение можно будет в двух местах: на реке Обь, район Речного вокзала, и в озере Дружных, шоссе Ленточный бор, 24а.

Также совершить крещенский обряд можно будет и в Новоалтайске, микрорайон Белоярск, ул. Белоярская 156а, река Малая Черемшанка.

В Рубцовске официально разрешено погружение на реке Алей. А в Заринске на реке Чумыш. В Камне-на-Оби провести крещенский обряд можно будет на реке Обь. В Белокурихе это улица Рябиновая, 32, Пантелеймоновская церковь (купель внутри церкви). В Змеиногорске - Нагорный пруд.

В Бийском районе и самом наукограде: Бийск, район Коммунального моста, река Бия. В селе Стан-Бехтемир - река Бия, селе Малоугренево, родник. А также в селах Новиково, река Бия, и в Малоенисейском, река Бия (забор воды).

В районах Алтайского края также официально разрешены еще 38 купелей:

- Первомайский район: село Сорочий Лог, водохранилище Сорочий Лог, поселок Кислуха, протока, село Бобровка на реке Бобровка, Санниково, река Лосиха, село Березовка, река Чесноковка. А также село Первомайское, Первомайское водохранилище и поселок Октябрьский, река Повалиха.

- Михайловский район: село Михайловское, озеро Михайловское и р.п. М-Озеро, старый карьер.

- Третьяковский район: село Староалейское, река Алей и село Корболиха, река Корболиха.

- Павловский район: село Павловск, Павловский (Касмалинский) пруд, поселок Комсомольский, Комсомольский пруд, село Черемное, река Барнаулка и поселок Прутской, озеро Новое.

- Троицкий район, село Троицкое, река Большая Речка.

- Тальменский район, р.п. Тальменка, река Чумыш.

- Егорьевский район, село Титовка, искусственный водоём «Деревенский пруд».

- Новичихинский район, село Новичиха, искусственный водоём «Новая кирпичка».

- Кытмановский район, село Кытманово, река Чумыш.

- Алтайский район, село Алтайское, река Каменка.

- Смоленский район, село Смоленское, река Поперечная.

- Топчихинский район, село Топчиха, улица Горького, 12, территория церкви.

- Чарышский район, село Чарышское, река Чарыш.

- Усть-Калманский район, село Усть-Калманка, река Чарыш.

- Кулундинский район, Курский сельсовет, озеро Жиланды.

- Ключевской район, село Ключи, озеро Моховое.

- Благовещенский район, озеро Центральное, р.п. Степное Озеро (водозабор).

- Баевский район, село Баево, озеро Баево.

- Завьяловский район, село Завьялово, озеро Завьяловское.

- Родинский район, село Родино, озеро Кубы.

- Суетский район, село Верхняя Суетка, река Макариха.

- Романовский район, село Романово, Мамонтовский пруд.

- Чарышский район, село Чарышское, река Чарыш.

- Ребрихинский район, село Ребриха, река Касмала.

- Шелаболихинский район, село Шелаболиха.

- Мамонтовский район, село Мамонтово озеро Большое Островное.