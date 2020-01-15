Погода на Крещение в Барнауле в 2020 году: вместо мороза будет метель

В это воскресенье, 19 января, многие жители Алтайского края будут отмечать один из главных православных праздников – Крещение. По народным приметам, именно в этот период чаще всего устанавливается морозная погода. Какой погоды на Крещение в Барнауле ждать в 2020 году (а также в целом в регионе), «Комсомолке» рассказали синоптики.

Так, по прогнозам специалистов Алтайского гидрометцентра, в ближайшие дни в крае морозов не ожидается. Но радоваться рано. К нам снова идут снегопады и метели.

- Ожидается штормовая погода с пятницы до воскресенья (с 17 по 19 января). Усиление ветра, сильные осадки в виде снега, метели, снежные заносы на дорогах, - отметили алтайские синоптики.

Что касается осадков, то в первой декаде января их выпало больше нормы. Во второй эта ситуация останется прежней, снега будет достаточно много. А вот стоит ли жителям региона ждать морозов этой зимой (настоящих сибирских холодов еще не было), пока непонятно.

- В январе еще могут быть волны холода, но не в ближайшую декаду. А говорить о том, каким будет февраль, еще рано. Подробный прогноз мы будет составлять позже, - ответили в пресс-службе Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным «Яндекс. Погода», 19 января на Крещение днем в Барнауле будет минус 8 градусов, вечером похолодает до 10-13 градусов. В целом ожидается комфортная погода для проведения крещенского обряда.

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Во всех местах проведения крещенского обряда, который состоится 19 января 2020 года, будут дежурить специалисты инспекции маломерных судов, спасатели МЧС, полицейские и бригады «скорой помощи». Также жителей Алтайского края просят не купаться в необорудованных местах и при отсутствии спецслужб (подробнее)