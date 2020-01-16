Алтайские политики рассказали, какие проблемы может решить послание Путина к Федеральному собранию

15 января президент России Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием с посланием. Глава государства говорил о важности поддержки для семей с детьми и предложил целый ряд серьезных мер (выплаты для семей с детьми от трех до семи лет, материнский капитал после рождения первого ребенка и так далее), коснулся необходимости горячего питания для младшеклассников и выплат для классных руководителей, заявил о необходимости повысить рождаемость, предложил обсудить ряд поправок в Конституцию и многое другое.

После послания многие алтайские политики опубликовали на своих страницах посты-размышления о речи президента. «Комсомолка» сделала подборку мнений.

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

— Для меня, как главы региона, очень важно, что наша политика, перспектива развития нашей страны, ее место в мире и уровень жизни наших людей — все это очень серьезно зависит от того, насколько мы сможем преодолеть стоящие перед нами вызовы в части количества жителей нашей страны, численности населения. Мы будем решать огромное количество задач, поддерживать семьи с детьми. Необходимо повышать качество здравоохранения, создавать новые рабочие места, в том числе для людей, которые в силу возраста не могут выполнять тяжелую физическую работу, и делать многое другое.

Виктор ТоменкоФото: Олег УКЛАДОВ

Я бы особо отметил, что большое количество инициатив — финансово емкие, существенные и значимые для абсолютного большинства жителей нашей страны уже сегодня, или эти решения коснутся их чуть-чуть попозже, когда подойдет возраст.

Эти инициативы — не вдруг пришедшие в голову. Естественно, в руководстве страны, среди экспертов, в отраслевых органах власти проекты инициатив в основном обсуждены, и они обсчитываются. Нам на региональном уровне понятно, например, сколько потребуется средств, чтобы обеспечить горячим питанием всех детей, которые ходят в начальную школу. У нас в крае 120 тысяч ребятишек учатся с первого по четвертый класс, и для того чтобы их всех обеспечить горячим питанием в течение года, потребуется примерно 700 млн рублей.

Александр Прокопьев, депутат Государственной думы РФ:

— Сегодняшнее послание Президента Федеральному собранию — это целостная программа развития страны. В нем глава государства обозначил контуры дальнейшего развития — от масштабной политической реформы до важных аспектов в международной политике.

Но самое главное Владимир Владимирович озвучил вначале — беспрецедентные шаги для защиты материнства и детства, решения, которые ждут люди. В том числе и в Алтайском крае, где уровень доходов один из самых низких по стране.

Депутат Госдумы Александр Прокопьев

Если коротко, это:

- выплаты на ребенка с 3 до 7 лет, на первом этапе 5,5 тыс. рублей (половина прожиточного минимума, в дальнейшем — увеличение до 11 тыс. рублей.

- развитие программы материнского капитала, когда на первого ребенка молодая семья получит 466 тыс. 617 руб. Общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей.

- льготные условия по ипотеке для семей с детьми. Особое внимание — семьям с тремя детьми: на приобретение жилья они получат более миллиона рублей.

- бесплатное горячее питание в школах для учеников 1-4 классов. Такого у нас в стране не было никогда, даже в советское время! На ближайшей региональной неделе обсудим в округе, какая имеется база для реализации этой задачи, и что нужно сделать к следующему учебному году.

Предложенные президентом меры дадут возможность многим семьям реализовать мечту — родить и воспитать ребенка. Такая поддержка должна благоприятно сказаться на демографии!

Президент особо подчеркнул, что эти предложения будут еще дорабатываться с участием регионов, всего общества. Но контур будущей политической системы обозначен. Если коротко, сформулировал бы его основной принцип так: «Больше полномочий — больше ответственность!» Теперь важно реализовать все намеченное. К выполнению поставленных президентом задач приступаем незамедлительно! Блок внутриполитических вопросов — еще одна тема, на которой президент остановился подробно в послании. Ведь речь о совершенствовании демократии в нашей стране. Глава государства предложил увеличить полномочия местного самоуправления. Вырастут функции законодательной и представительной власти: Госдуме дается право утверждать кандидатуру председателя правительства РФ, а назначение руководителей силовых ведомств будет проходить после консультаций с Советом Федерации; увеличится роль Конституционного суда.

Андрей Абрамов, депутат АКЗС от «Единой России»:

— Остановлюсь на двух моментах. Очень важной считаю поддержку детей от трех до семи лет. Многие родители жалуются, что в этот период поддержка от государства минимальная. И хорошо, что семьи с небольшим доходом, в том числе неполные семьи будут получать ощутимую помощь.

Второй момент — информатизация общества. Современные люди уже не мыслят себя без доступа к Интернету. Социальными сетями, мессенджерами и поисковыми системами у нас пользуются все — даже дети и пенсионеры. Интернет значительно облегчает жизнь: сейчас можно онлайн записаться к врачу, оплатить госпошлину или штраф, проверить пенсионные начисления. И бесплатный доступ к тем же Госуслугам или сайту приставов позволит людям не опасаться, что из-за отсутствия средств на счете они не смогут сделать вовремя что-то важное. Это правильное решение.

Андрей Абрамов.Фото: АКЗС

Это предложения, которых ждали. Сейчас их важно осмыслить. Большую роль в этом сыграют средства массовой информации.

Константин Емешин, общественник, член АНО «Медицина и право», председатель ТСЖ «Красноармейский, 53»:

— Я слушаю подобные послания со времен СССР, поэтому для меня неожиданностей в сказанном не было. Хочется, чтобы все, что президент задекларировал, реально случилось. Потому что, как показывает практика и мой личный опыт, бюрократическая машина может все извратить.

Вот, к примеру, президент давно говорит о необходимости проведения реформы здравоохранения. И периодически об этом в своих посланиях напоминает: мол, я в прошлом году это говорил, а ничего не изменилось. Возникли некие национальные проекты, подвижки какие-то есть, но системности нет.

Так что реализуется из того, что он сказал, в лучшем случае половина, и только то, что реально сделать уже сейчас. Да и тут есть загвоздки. Вот президент говорил очень много о поддержке семей с детьми, а я сегодня целый день занимался помощью в оформлении документов на декретный отпуск для уборщицы нашего ТСЖ. Она их третий раз переделывает. Последнее требование — заполнить документ не обычной шариковой ручкой, а гелевой. Ну это же абсурд. Бюрократия правит балом, а такие мелочи отравляют жизнь и сильно бьют по имиджу власти.

Владислав Вакаев, депутат АКЗС от Справедливой России:

— Одно из самых сильных посланий, оно ориентировано даже не на год, а на предстоящее десятилетие. Президент видит и слышит проблемы жителей страны. Впервые послание нарочито отстранено от внешнеполитических проблем. Порадовало, что президент пошел от семей, с четким пониманием, что это наиболее уязвимая категория. Вливания предусмотрены серьезные. И это будет тащить за собой экономику. Я не устаю повторять: дайте людям деньги, и они принесут их предпринимателям. А те в свою очередь принесут их государству в виде налогов.

Как представитель сферы образование не могу не оценить намеченные изменения в сфере образования. Классные руководители в нашем регионе получали чисто символическую плату за свою работу. Я надеюсь, что те деньги, которые им выделят, это не только материальная поддержка, а такой большой намек на то, что государство видит роль школы в воспитании детей.

Как преподаватель вуза положительно оцениваю идею об увеличении мест в региональных вузах. У нас одно время были опасения, что в алтайских учебных заведениях вовсе исчезнут бюджетные и целевые места, но президент дал понять, что не даст их в обиду.

Актуальна для нашего региона и проблема оплаты труда в здравоохранении, мы неоднократно это обсуждали: слишком большой разброс между персоналом и руководителями, непонятная система расчетов.

Считаю очень важной темой для Алтайского края пункт послания о реализации инфраструктурных проектов в регионах. Я считаю необходимым актуализировать два наших проекта: это четырехполосный Чуйский тракт и подземный переход под железнодорожным вокзалом, который должен решить проблему пробок в Барнауле. Нам нужны те проекты, которые дают комплексный эффект для развития и бизнеса, и туризма, и качества жизни, и экологии, и всего остального.

Мария Прусакова, первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ, депутат, руководитель фракции КПРФ в АКЗС:

— Прорыва не почувствовала. Озвучен большой пакет мер поддержки семей с детьми, но хотелось бы больше комплексного подхода. Многих бы порадовало уменьшение максимальной ставки по жилищным кредитам до 2% годовых для семей с детьми. Это более эффективно и правильно, на мой взгляд, чем выделение 450 тысяч рублей на погашение ипотеки после рождения третьего ребенка, увеличение сумм материнского капитала. А так, получается, от этих мер больше выигрывают банки, получая сверхприбыль.

Мария Прусакова.Фото: Олег УКЛАДОВ

Что касается горячего питания в школах, этот вопрос уже оскомину нам набил. Мы в АКЗС от сессии к сессии предлагали свой законопроект, его отклоняли — хотя там было ровно то, что говорил президент. Очень горько слушать про ФАПы на фоне того, как у нас закрываются отделения в районных больницах — недавно это случилось в Кулундинском районе, в Новоалтайске. Также хотелось бы больше внимания к ветеранам войны в преддверии 75-й годовщины Великой Победы. И в целом мне кажется, это послание является попыткой реанимировать рейтинг власти.

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