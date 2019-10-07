Бывший главврач пояснил, почему закрылось родильное отделение в Новоалтайске

СЕГОДНЯ 12:18 2019-10-07T12:19:15+03:00

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В Новолтайской городской больнице закрылось родильное отделение. Как ранее заявлялось, это произошло из-за того, что количество рожениц уменьшилось в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает REGNUM, это прокомментировал бывший главврач медучреждения, хирург высшей категории Александр Шихов. Он рассказал, что скорая помощь перестала возить туда пациентов. Интервью с ним вышло в группе «Коммунисты Новоалтайска» в Одноклассниках.

- Проблемы нашего роддома начались семь лет назад. За это время из больницы были выдавлены четыре анестезиолога-реаниматора высшей категории, которые нашли работу в Барнауле и Москве. Некоторые другие специалисты были переманены в перинатальный центр ДАР, и поэтому говорят, что в нашей больнице нет никаких кадров, хотя наша городская больница всегда была школой передового опыта, - рассказал Александр Шихов.

Также эксперт пояснил, что инициатор закрытия роддома - это главный акушер-гинеколог Алтайского края Ирина Молчанова. А следующим закроется краевое отделение урогинекологии. Ранее там проводили по 30 сложных операций в неделю. Но теперь урезали помощь, и так поступают, чтобы направить людей в одну из платных больниц Барнаула, где процедуры стоят от 40 до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU