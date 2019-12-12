«Будем рожать в поле». Роженицы из Кулунды - о вынужденных поездках в «ДАР»

Не успели утихнуть страсти вокруг закрытия роддома в Новоалтайске, как в переделку попал Кулундинский родильный дом.

Статистика натянутая?

Как сообщают «Вести Алтай» отделение сначала закрыли на ремонт, а потом выяснилось, что, скорее всего, и не откроют. Теперь будущих мам отправляют в Славгород или в Барнаул.

- В перинатальном центре «ДАР» в Барнауле многим беременным ставят «высокий риск осложнений», - говорят пациентки из Кулунды. – И в связи с этим рекомендуют рожать именно там.

По словам главного врача Кулундинской больницы Александра Михайлыка, за год в родильном отделении появились на свет 16 малышей. При этом в районной больнице принимают только роды первого уровня – физиологические (не кесарево), их, по статистике, чуть больше 15.

Будущие мамы подозревают, что эта статистика натянутая. Одна из них Екатерина Штромбергер в интервью даже заявила, что в платной клинике диагноз, выставленный «ДАРом» не подтвердили.

- Это вовсе не значит, что в платной клинике диагноз более правильный, - комментирует Александр Яковлевич Коломиец, хирург высшей категории, стаж которого в медицине более пятидесяти лет. - Но факт есть факт. Статистика бывает натянутой. Крупные центры перетягивают одеяло на себя.

«Убрали медицину, приближенную к человеку»

- Когда концентрируется в одном месте вся деятельность, остальные участки оголяются, идет разрушение, - размышляет заслуженный врач России. - С одной стороны, красиво звучит - крупные центры, новые технологии. С другой - убрали медицину, приближенную к человеку, закрыли фельдшерско-акушерские пункты. А ведь акушерка на периферии знала всех, и это было правильно. Сейчас да, собрали дорогостоящую аппаратуру по вынашиванию недоношенных детей. Прекрасно. Но недоношенные дети рождаются в непредвиденной ситуации. И пациентке в этот момент нужно скорее в участковую попасть больницу, а там все закрыто… Кто ее будет доставлять вертолетом, самолетом?

Общественник Константин Емешин, руководитель отдела по защите прав пациентов организации «Медицина и право», кандидат медицинских наук считает неправильным, что один и тот же человек занимает должность главного акушера-гинеколога края и главного врача «ДАРа».

- Я напрямую сказал Ирине Молчановой, что нельзя совмещать две эти должности: «Как главный акушер-гинеколог края вы должны думать о крае, а вы все приоритеты отдаете своему центру «ДАР» - и оборудование, и финансирование».

Мучение и разорение

По подсчетам жительницы Кулунды Танзили Голосовой, каждая поездка в Барнаул после направления в «ДАР» обходилась ей примерно в 6 тысяч рублей – едет она всегда вместе с мужем, который помогает нести тяжелые сумки, и со старшим ребенком, так как его некому оставить. При этом дорога на поезде занимает около восьми часов.

- Так и получится, что будем, как в старину, рожать дома или в поле, не доезжая до больницы, - усмехнулась одна из будущих мам. - А если на машине в буран, что делать?

В краевом Минздраве в комментариях СМИ о дальних дорогах проблему не увидели.

«Мы понимаем, что в родах у нее могут случиться осложнения, и поэтому родоразрешаться она должна в учреждении третьего уровня. Но пока она беременная, ей ничего не грозит, и она спокойно может сесть в поезд, в машину», - так прокомментировала ситуацию начальник отдела организации помощи детскому населению и родовспоможения Минздрава Алтайского края Елена Ершова.

Напомним, что в этом году в регионе закрылось несколько родильных домов - в Усть-Пристани, Усть-Калманке, Панкрушихе, Новоалтайске. В Минздраве объясняют тем, что отсутствуют необходимые специалисты в медицинской организации, и тем, что в отделениях маленький процент родов.

«Не надо передергивать факты, смертность младенцев снижается»

- Речь о закрытии роддома в Кулунде не идет, - прокомментировал тему в интервью радио «КП»-Барнаул» министр здравоохранения Дмитрий Попов.

По мнению министра, в СМИ передергивают факты:

- Роддом не закрывают, две койки оставлены. Дело в том, что за год там было чуть более 15 родов, - объяснил чиновник. – И дело не в выгодности или в невыгодности. Просто на сегодняшний день образовалась демографическая яма, которая говорит о том, что такого количества будущих мам нет в районе. И наличие специалиста в одном лице как такового не обеспечивает возможность круглосуточного приема. Поэтому говорить, что мы закрыли какой-то роддом, неправильно. Физиологические роды как были, так и остаются в Кулунде, возможность родоразрешения остается. А для сложных случаев как раз и появился перинатальный центр.

По словам Дмитрия Попова, сегодня используются все возможности, чтобы оказать квалифицированную помощь тяжелым больным, в том числе и беременным.

- На сегодня даже средства санитарной авиации используются, когда требуется экстренная помощь. И мы видим совсем другой результат по младенческой смертности детей первого года жизни, - подытожил Попов. - Если посмотреть данные за девять месяцев 2019 года, то в этом году произошло на 65 смертельных случаев меньше, чем в прошлом году. А эта та самая безопасность, которую мы должны гарантировать людям.

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