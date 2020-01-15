2020-01-15T12:48:38+03:00
Здоровье

Теперь через прокол: как лечат рак легкого в Алтайском крае

Хирурги-онкологи весь год проходили различные обучения и повышали квалификацию
БОРЗОВ Денис
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Операция. Фото: пресс-служба алтайского онкодиспансераОперация. Фото: пресс-служба алтайского онкодиспансера
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С каждым годом алтайские хирурги-онкологи изучают новые методы лечения. Благодаря современным технологиям и нацпроектам рак все реже считается приговором. Если человек обнаружил заболевание на ранней стадии, у него есть все шансы вылечиться с минимальными последствиями.

Ученье-свет

Алтайские онкологи подвели итоги года. В прошлом году объемы малоинвазивной хирургии при опухолях бронхолегочной системы в краевом онкодиспансере выросли на треть.

Специалисты выполнили диагностических и лечебных манипуляций через проколы на 30% больше, чем в 2018 году – 96 против 67 случаев.

Как рассказал заведующий операционным блоком №1 онкоцентра, торакальный хирург Артак Панасьян, это стало возможно благодаря основным направлениям федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

- 2019 год стал для хирургов-онкологов годом активного обучения. Специалисты алтайского онкодиспансера повышали квалификацию по торокоскапической хирургии в ведущих онкоцентрах России: НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, НМИЦ онкологии Н.Н. Петрова, Образовательном центре высоких медицинских технологий и Казанском учебном центре эндохирургии, клиниках немецкой корпорации «Асклепиос» и университетской клинике Эппендорф в Гамбурге. Также, в операционных алтайского онкоцентра мастер-классы по торакоскопической хирургии для алтайских хирургов проводили коллеги из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерова, - рассказал Артак Панасьян.

По его словам, обучение практическим навыкам позволяет быть хирургам быть уверенными в своих силах. Так, с осени прошлого года они начали полностью самостоятельно проводить торакоскопические резекции легкого.

Операция методом прокола. Фото: пресс-служба алтайского онкодиспансера

Операция методом прокола. Фото: пресс-служба алтайского онкодиспансера

- В декабре прошлого года, благодаря нацпроекту, мы получили две дополнительные эндоскопические стойки. Это также позволит нам развивать малоинвазивную хирургию при злокачественных опухолях бронхолегочной системы, - поясняет Артак Панасьян.

Справка КП

Рак легкого – самый распространенный вид онкозаболеваний в Алтайском крае. Ежегодно злокачественные опухоли бронхолегочной системы выявляются у почти 1,5 тыс. человек. Открытые операции на грудной клетке – огромное испытание для пациентов. Чтобы получить возможность для манипуляций с легкими, бронхами и средостением, хирург не просто разрезает грудную клетку, но и рассекает ребра, а иногда и полностью удаляет некоторые из них. Поэтому у таких пациентов раны болят и ноют не только в раннем послеоперационном периоде, но и всю оставшуюся жизнь.

Вот почему эндоскопическая хирургия при раке легкого сегодня становится методом выбора для торакальных хирургов. Операции через небольшие проколы позволяют не только значительно уменьшить кровопотерю, но и снизить болевой синдром, а также сократить сроки реабилитации почти в два раза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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