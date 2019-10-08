2019-10-08T10:16:17+03:00
Здоровье

Алтайские онкологи рассказали, к чему может привести самолечение

Заказывать препараты не посоветовавшись с лечащим врачом - смертельно опасно
Юлия КОРЧАГИНАБОРЗОВ Денис
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Операция в онкологическом центреОперация в онкологическом центреФото: Олег УКЛАДОВ
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В краевом онкодиспансере обсудили изменение лечения мутационного немелкоклеточного рака легкого. Это особенно важно для нашего региона, ведь эта отрасль лидирует среди онкологических нозологий.

Почти половина пациентов с таким диагнозом имеют местнораспространенный или метастатический процесс. Для них лечение современными препаратами – единственная тактика, которая может спасти или продлить жизнь.

На мастер-классе обсудили актуальные изменения в лечении, данные клинических исследований и рассмотрели несколько клинических случаев. Один из них, к сожалению, закончился трагично - смертью пациента. Он сам назначил себе лечение, не посоветовался с лечащим врачом, получив информацию из интернета. Больной через онлайн поставщика купил незарегистрированный в России индийский аналог таргетного препарата.

- Самолечение может быть опасно даже при элементарной простуде, тем более это недопустимо при онкологических заболеваниях! Любой противоопухолевый препарат, в том числе современные таргетные и иммунологические средства, имеет множество противопоказаний и может вызвать массу серьезных побочных эффектов, вплоть до летального исхода. Любое лечение против рака должно назначаться только врачами после целого комплекса серьезных обследований и проводиться под их же постоянным контролем за пациентом, - предостерег врач-онколог Антон Галанов.

Во втором случае таргетная терапия в сочетании с классическими противоопухолевыми лекарственными препаратами продлила пациентке с метастатическим мутационным раком легкого жизнь на 6,5 лет, что, по мнению экспертов, для такого диагноза - отличный результат.

- Современные противоопухолевые препараты доступны жителям Алтайского края. По показаниям мы лечим пациентов с раком легкого, с мутацией в гене EGFR уже около 10 лет. Но появляются новые препараты из этой группы – второго и уже третьего поколения. В 2020 году, благодаря новым данным и последним изменениям в клинических рекомендациях, их спектр будет расширен, - рассказала заведующая дневным стационаром №3 Алтайского краевого онкологического диспансера, кандидат медицинских наук Елена Россоха.

Онко-центр Фото: Олег УКЛАДОВ

Онко-центрФото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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