Котики из барнаульского кафе гадают девушкам на суженого-ряженого

В барнаульском котокафе «Никомур» (пр. Красноармейский, 75Б) есть три прекрасных котика, которые предрекают девушкам будущих мужей. Кто будет? Блондин, брюнет или шатен? В трио хвостатых экстрасенсов входят рыжий Луч, черный Малевич и белый Варенец. На святочной неделе (до 19 января) любая жительница Барнаула может прийти и узнать, будет ли у нее в новом году жених.

- Изначально мы придумали это как шутку, но оказалось, что такое гадание действительно существует. Девушки в святочную неделю выходили за ворота, если им встречался кот, значит в этом году найдут вторую половину. Дальше уже определяется тип мужчины по цвету кота. У нас в котокафе живут сейчас рыжий кот, чисто черный и чисто белый. Мы решили, что девушкам было бы интересно к нам прийти, погадать, - рассказывает владелица котокафе «Никомур» Ольга Назаренко.

Кстати, есть еще одно святочное гадание на котиках. Суть заключается в том, с какой лапки пойдет усатый к девушке.

- Загадываете желание, выбираете котика и зовете его к себе. Если он пойдет с левой лапки - желание сбудется. С правой - увы, не сбудется. Но если девушке сильно не понравится результат, можно перезагадать желание и позвать другого котика, - рассказала Ольга Назаренко.

Котосеанс стоит 200 рублей.

Кстати, сейчас в кафе 13 котиков. Если вам сильно понравится усатый, вы можете договориться и забрать его себе. Ольга Назаренко поясняет, что хочет, чтобы на святки сбылись желания и самих котиков-предсказателей. А мечтают они о любящих хозяевах и уютном доме.

Читайте также:

Серый Крыс Роджер предсказал, каким будет 2020 год

По восточному календарю наступающий 2020-й будет годом Крысы. По словам астрологов, это первое животное, начинающее двенадцатилетний цикл. «Комсомолка» решила погадать на настоящей крысе – что же нас ждет в наступающем году (подробнее)