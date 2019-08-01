Посмотреть и погладить котиков: необычное барнаульское котокафе вновь открылось

В Барнауле с 1 августа вновь заработало необычное заведение - котокафе «Никомур». Впервые оно открылось в ноябре 2018 года на проспекте Красноармейском, 75Б. А уже в мае оказалось в трудной ситуации – арендодатель поднял плату за помещение, которое и так не до конца устраивало директора. Животных отдали на частные передержки и в приют «Ласка» и начали вести поиски нового места.

В новом месте

С поиском возникли трудности, многие арендодатели боялись, что может появиться специфический запах, и не понимали формата работы заведения.

- Многим начинаешь объяснять, что такое котокафе, и они не понимают, сразу представляют зоопарк, боятся запаха и недовольства жильцов. Поэтому мы перестали пытаться попасть на первый этаж жилых домов. При этом нужно учитывать трафик проходящих людей, так что новое место было найти сложно, но мы нашли, - поделилась Ольга Назаренко.

Теперь барнаульское заведение «Никомур» находится на пр. Красноармейскиом, 108 рядом с гимназией №69. В новом помещении домашние питомцы уже успели освоиться. Теперь им комфортнее уживаться в двух комнатах, котики стали меньше выяснять отношения.

- Когда есть две комнаты, легче разместить котиков. Раньше, хоть и помещение было просторное, кото-сотрудники (так называют животных, - прим. ред.) могли конфликтовать, теперь же с этим будет меньше проблем, - рассказывает владелец котокафе Ольга Назаренко.

С подготовкой помещения помогли волонтеры, во внутреннее убранство заведения вносятся буквально последние штрихи. Сегодня. 1 августа, котокафе уже готово принять любителей животных.

В процессе чтения. Фото: Люба Росси

Как живет котокафе

Защитникам животных не стоит переживать, за питомцами ухаживают, они здоровы и привиты, у каждого есть ветеринарный паспорт. Для гостей существует несколько правил: на входе следует переобуться, брать силой питомцев нельзя – нужно подождать, когда они подойдут сами. Благо, они с интересом относятся к новым лицам и тянутся к посетителям.

Все животные раньше жили в приюте «Ласка», чтобы их забрать, нужно пройти своеобразное собеседование с сотрудниками. За полгода работы котокафе раздало несколько десятков питомцев барнаульцам.

- К некоторым котикам семьи приезжали и пять, и 10 раз, только потом решались забрать к себе. Мы рассматриваем каждый вариант индивидуально. Не всегда котикам можно переезжать в частный дом. Если они с детства не были приучены к улице, у них появятся конфликты с соседскими питомцами. Поэтому в приоритете животных отдают в квартиры, – делится Ольга Назаренко.

Котокафе помогает познакомить детей с питомцами, чтобы окончательно определиться, нужно ли домашнее животное семье. Также в заведение приходят, чтобы поиграть с котиками, если дома такой возможности нет. Например, студенты не могут себе позволить животное, если живут в общежитии.

Пока местных обитателей 11, но после официального открытия - 1 августа привезут еще двух котиков.

Кото-сотрудники решили поиграть в приставку. Фото: Люба Росси

Культурная программа

Помимо игры с хвостатыми, в барнаульском котокафе можно выпить чайку, кофе, поиграть в настольные игры, поиграть в приставку, почитать тематические или свои книги в приятной пушистой обстановке, поработать с ноутбуком. Заведение устраивает киновечера для посетителей с просмотром фильмов или сериалов.

Также предварительно договорившись с владельцами, можно провести свое мероприятие, если оно не противоречит правилам заведения. Посещение кафе платное – 200 рублей в час, далее – 3 руб./минута.

1 августа, в день открытия, запланированы мастер-классы для детей, вечером – творческие мастер-классы для взрослых.

Котики в естественной среде. Фото: Люба Росси

Смотрите фоторепортаж с первого открытия:

«Мяу»! Первое котокафе открылось в Барнауле