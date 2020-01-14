2020-01-14T08:31:38+03:00
Общество

Кори на Алтае нет: паника оказалось ложной

В последний раз опасная инфекция регистрировалась в феврале 2019 года
Анна СЕМИНА
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Лабораторно диагноз "корь" не подтвердилсяЛабораторно диагноз "корь" не подтвердилсяФото: Олег УКЛАДОВ
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Два жителя города Заринска Алтайского края, поступившие в новогодние праздники в инфекционное отделение с подозрением на корь, оказались больны другим.

Информация о случая заболевания смертельно опасным вирусом появилась в местной газете «Новое время». По информации издания, пациенты поступили в отделение Заринской городской больницы лишь с подозрением на корь. Однако чтобы официально подтвердить это требовалось сдать анализы и отправить их на исследование в новосибирскую лабораторию.

Примечательно, что заболевание корью не регистрировалось в Заринске уже более десяти лет. В итоге и эти случаи оказались ложными.

- В СМИ распространяется информация о двух случаях заболевания корью в Заринске, которая не соответствует действительности. В выходные дни специалисты провели все необходимые исследования, которые не подтвердили наличие данной инфекции, - официально заявляют в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Что касается Алтайского края в целом, то в последний раз инфекция регистрировалась в феврале прошлого года. Житель региона находился в Москве, где работал вахтовым методом, и вернулся на малую родину уже заболевшим. Корь уроженец Баевского района «подхватил» в общежитии, в котором жил в столице.

Дело в том, что некоторое время болезнь никак себя не проявляла, так как инкубационный период составляет две недели. Инфекция стала заметна только 23 февраля, когда мужчина вылетел из Москвы домой. Рейс был до Новосибирска, поэтому далее он ехал на автобусе. По приезду его экстренно госпитализировали в инфекционное отделение. А врачам, тем временем, пришлось разыскивать всех людей, с которыми он контактировал во время полета и в автобусе.

В итоге число заболевших выросло до семи человек. Всего же за год было зарегистрировано десять случаев. Два были завозные, а остальные это те, кто контактировал с ними.

Последняя масштабная вспышка кори была в Алтайском крае в 2015 году. Тогда заболели более 100 человек.

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Корь – это острое инфекционное заболевание, которое поражает дыхательные пути и проявляется сыпью на теле. Однако не так страшна корь, как ее осложнения – пневмония, ларингит, отит, гепатит, а также поражение центральной нервной системы. При контакте с больным заболевают практически все не привитые и не болевшие люди любого возраста (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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