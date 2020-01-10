Стерилизовать и отпускать: бездомных животных в Барнауле будут отлавливать по новым правилам

С 1 января 2020 года вступили в силу новые правила отлова бездомных животных. Уничтожать бродячих псов теперь запрещено. Их будут ловить, стерилизовать и после этого отпускать обратно на улицу.

В конце года комитет муниципального заказа Барнаула объявил аукцион на выполнение работ по обращению с бездомышами. Подробнее об изменениях «Комсомолка» поговорила с Софьей Куликовой, заведующей барнаульским приютом «Ласка».

Как ранее сообщал сайт «Политсибру», мэрия краевой столицы готова заплатить за отлов бездомных животных 2,3 млн рублей. Такова начальная цена контракта, который будет действовать до 1 июля 2020 года. Пойманные животные должны будут пройти десятидневный карантин, но общая продолжительность нахождения их в приюте - 45 дней. Кстати, сегодня, 10 января, завершается прием заявок. Сам конкурс пройдет 14 января.

К слову, в 2019 году администрация уже заключала два подобных соглашения с городской общественной организацией «Приют для бездомных собак и кошек «Ласка». На тот момент другой подходящей организации не нашлось. Да и в этом, похоже, ситуация повторится. Правда, как пояснила Софья Куликова, в рамки новых правил приют если и пройдет, то «скрипя зубами».

Проблем станет больше

В первую очередь, по словам представителя «Ласки», в конце прошлого года ветеринарное управление края приняло новое постановление относительно тарифов и расчетов.

- Если раньше оплачивались только отлов и десять дней содержания, то сейчас дополнительно заложена сумма на стерилизацию и на лечение. Соответственно, стоимость одной «головы» немного увеличивается. Но самые главные изменения касаются того, что вступает в силу федеральный закон об ответственном обращении с животными, который предполагает новый метод регуляции численности - ОВСВ. Это отлов, вакцинация, стерилизация и возврат в естественную среду обитания. Но есть одно ограничение: возвращаются в среду обитания только особи, не проявляющие немотивированную агрессию, - отметила Софья Куликова.

Животных и ранее выпускали на «свободу». Однако подрядчик, заполучивший контракт на отлов, мог делать это по своему усмотрению. К примеру, «Ласка» самых контактных собак оставляла в приюте и пыталась пристроить, а диких, неприспособленных к жизни в доме – выпускала в промышленных зонах. Это было не разрешено и не запрещено.

- Раньше было так - десять дней продержали, а дальше делайте что хотите: оставляйте, забирайте, выпускайте. А теперь возврат в естественную среду обитания в контракте прописан. Конечно, изменения, вступившие в силу, усложняют работу подрядчику. Например, теперь он будет обязан вести видеофиксацию, хранить эти файлы, но никто же не увеличивает стоимость отлова и не оплачивает человеку с камерой его труд. Также встает вопрос меток. Закон предусматривает меткование, но не настаивает, в каком виде оно будет: бирка, клеймо, чип. При этом, по условиям контракта, сумма на меткование не закладывается. Это за счет подрядчика, - добавила собеседницы.

Экономически не выгодно

Несмотря на то, что новые правила давно были необходимы, здесь есть еще много открытых вопросов. По словам Софьи, движение выбрано правильное, но условия контракта затрудняют приход новых подрядчиков.

- Предприниматель, который изъявит желание поучаствовать в аукционе, поймет, что это нецелесообразно. Закон диктует требования к подрядчику, среди которых клетки, вольеры и так далее. Если на строительство приюта частник потратит 20 миллионов, например, то сумма тендера не такая большая. На этом точно бизнес не построить. В настоящее время это экономически невыгодно. Поэтому и аукционы выигрывают общественные организации, у которых есть спонсоры и другая поддержка, - объяснила Куликова.

В конце концов, и власти это понимают. В настоящее время обсуждается вопрос строительства муниципальных приютов. Только, как верно подчеркнула Софья, проблема кроется в другом: «Мы можем строить приюты бесконечно, но какой в этом толк, если люди и дальше будут безответственно относиться к питомцам».

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