Где найти пушистого друга: приюты для животных в Алтайском крае

Уже 27 год подряд в третью субботу августа принято отмечать Всемирный день бездомных животных. В 2019 году это событие выпало на 17 августа. В честь праздника «Комсомолка» собрала подборку барнаульских (и не только) приютов, в которых четвероногие терпеливо ждут своих хозяев.

Частный приют «Бусинка»

Этот дом для брошенных питомцев создала неравнодушная жительница Барнаула Светлана Абрамова. В частном приюте живут кошки и собаки разных возрастов с тяжелыми судьбами. Так на днях о приюте узнало больше жителей краевой столице благодаря псу, которого вытащили из гудрона и привезли в «Бусинку». Именно там его отходили и продолжают лечить. Кстати, барнаульцы прозвали собаку Гудрошей.

Каждый желающий может взять любого понравившегося питомца из частного приюта себе или оказать помощь. Вся информация с фотографиями пушистиков есть в соцсетях.

Страница группы: https://vk.com/bnkoobusinka

Телефон: 8-913-085-54-49

Мини-приют «Кошкин Дом»

Любителям милых котиков точно сюда. Здесь каждый житель Алтайского края найдет для себя пушистого друга. Ну а если нет возможности забрать кого-то себе, можно просто помочь всем необходимым. Четвероногие жители «Кошкиного дома» ежедневно съедают порядка шести килограммов корма, им также нужен наполнитель и игрушки. Более подробную информацию о помощи можно получить у куратора приюта, Натальи Синкиной.

Страница группы: https://vk.com/cathouseb

Телефон: 7-909-503-59-24

«Территория спасения»

В этом приюте, который находится в Новоалтайске, от голода и смерти спасли больше 200 животных. Часть из них нашли свой дом, но многие до сих пор ждут любящих хозяев. Недавно владельцы приюта купили гектар земли, но чтобы перевезти туда животных, нужно благоустроить участок. Поучаствовать в этом благородном деле может каждый.

Страница группы: https://vk.com/public85385619

Телефон: 8-913-096-70-63

Приют для собак «Татьянин день»

Это пристанище для бездомных животных создала жительница поселка Лесной Татьяна. Сейчас под её опекой находятся 30 собак. Женщине не удается регулярно выкладывать информацию в соцсети, так как в поселке проблемы с интернетом. По телефону корреспонденту «Комсомолки» Татьяна пояснила, что они будут рады любой помощи. Собакам всегда нужен корм, а также ошейники, которые растягиваются со временем, и предметы первой необходимости. Четвероногих также можно забрать к себе.

Страница группы: https://vk.com/club171209767

Телефон: 8-913-365-0898

«Шанс на жизнь»

Это барнаульский частный приют для кошек. В нем проживает порядка 200 котеек разных возрастов, цветов и характеров. Также в «Шанс на жизнь» периодически поступают пострадавшие животные, которым необходимо лечение. Поэтому помощь приюту нужна всегда. Да и мурчащие создания очень хотят обрести себе заботливого хозяина.

Страница группы: https://vk.com/catshelp22

Телефон: 8-983-391-88-11

Приют для животных «Ласка»

Самый известный барнаульский приют для собак и кошек 17 августа устраивает целое мероприятие у театра Драмы. В этот и любой другой день жители Алтайского края могут помочь животным кормом, лекарствами и многим другим. Также барнаульцы и гости краевой столицы имеют возможность позаботиться о четвероногих в качестве волонтеров или забрать кого-то к себе навсегда.

Страница группы: https://vk.com/priutlaska

Телефон: 8-929-397-35-57

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