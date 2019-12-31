Мэрия Барнаула планирует отлавливать бездомных животных за 2,4 млн рублей

СЕГОДНЯ 07:27 2019-12-31T07:27:28+03:00

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Администрация Барнаула объявила аукцион на отлов и содержание бездомных животных. Начальная цена контракта составляет почти 2,4 млн рублей. Договор будет действовать до середины лета следующего года.

В этом году мэрия уже заключала два таких соглашения. Одно - в мае (почти 2 млн рублей), другое – в октябре (3,14 млн). Каждый раз победителем становился местный приют «Ласка». Впрочем, кроме него в аукционе никто и не участвовал.

Как сообщает «Политсибру», отловленные животные пройдут 10-дневный карантин. После этого в приюте они должны находиться полтора месяца. Кормить четвероногих обязаны раз в день, судя по приведенным примерным расценкам, питание животного в день обойдется в 112 рублей, стерилизация - 1129 рублей, вакцинация – 156 рублей, лечение – 328 рублей. К слову, отлов щенков или котят младше 4 месяцев не оплачивается.

К слову, в конце прошлого года алтайское заксобрание внесло изменений в закон «О наделении органов местного самоуправления Алтайского края госполномочиями по обращению с животными без владельцев». Теперь, согласно поправкам, бездомных животных будут отлавливать, стерилизовать, прививать и выпускать в прежнюю среду обитания.

Финансирование предполагается на уровне 16 млн рублей в год, деньги поделят между четырьмя подрядчиками. Последние будут действовать на территории всех муниципалитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU