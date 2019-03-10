Повелитель холода и алтайский морж погрузились в бочку со льдом и полетали в одних трусах

Калининградский экстремал Олег Резанов, который называет себя Повелителем холода, и алтайский морж Александр Зеленецкий удивили жителей Барнаула. Любители зимнего плавания, как Диоген, посидели в бочке и в одних трусах полетали на паратрайке.

Фото предоставлено Александром Зеленецким

Полеты моржей с голым торсом можно было наблюдать вечером 8 марта в поселке Затон. Олег Резанов пробыл в воздухе шесть минут, а Александр Зеленецкий - чуть подольше, семь минут. Оба для безопасности летали с инструктором и с воздуха выкрикивали поздравления (жаль, что их никто не слышал).

Фото предоставлено Александром Зеленецким

- Был сильный порывистый ветер, тем не менее инструктор не отменил полёт. Нас болтало и качало, но в итоге все завершилось благополучно. С высоты птичьего полёта мы поздравили женщин с 8 марта, молодых спортсменов с участием в универсиаде в Красноярске, и всех - с 80-летием со дня рождения Юрия Гагарина (было 9 марта - прим.ред), - рассказал Александр Зеленецкий, руководитель краевой организации "Белые медведи".

Фото предоставлено Александром Зеленецким

Ну, а 10 марта, в последний день Масленичной недели, моржи устроили шоу на ярмарке ВДНХ - по очереди залезали в огромную бочку, до краев набитую льдом.

- Емкость была примерно полтора на полтора метра, из пластика, снаружи обшитая деревом. Олег Резанов просидел в ней 16 минут. А группа поддержки поменьше: Сергей Ляпин из Томской области 10 минут, Сергей Селезнев из Барнаула - 7 минут, - рассказал Александр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/696259" frameborder="0"></iframe> Бочка со льдом.Видео предоставлено Александром Зеленецким

Самому Зеленецкому удалось продержаться в ледяной бочке 5 минут, и за это время он умудрился 70 раз поднять льдину весом более 16 кг.

Для Повелителя холода, кстати, это был второй подобный эксперимент. Впервые Олег Резанов сделал это на шоу первого канала «Я могу», тогда во льду он просидел 5 минут, за что получил море аплодисментов и денежный приз.

Повелитель холода слева. Фото предоставлено Александром Зеленецким

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