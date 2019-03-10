2019-03-10T13:48:13+03:00
Общество

Повелитель холода и алтайский морж погрузились в бочку со льдом и полетали в одних трусах

Так они отметили 8 марта, Масленицу и День рождения Юрия Гагарина [фото, видео]
Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ
Поделиться:
Фото предоставлено Александром ЗеленецкимФото предоставлено Александром Зеленецким
Изменить размер текста:

Калининградский экстремал Олег Резанов, который называет себя Повелителем холода, и алтайский морж Александр Зеленецкий удивили жителей Барнаула. Любители зимнего плавания, как Диоген, посидели в бочке и в одних трусах полетали на паратрайке.

Фото предоставлено Александром Зеленецким

Фото предоставлено Александром Зеленецким

Полеты моржей с голым торсом можно было наблюдать вечером 8 марта в поселке Затон. Олег Резанов пробыл в воздухе шесть минут, а Александр Зеленецкий - чуть подольше, семь минут. Оба для безопасности летали с инструктором и с воздуха выкрикивали поздравления (жаль, что их никто не слышал).

Фото предоставлено Александром Зеленецким

Фото предоставлено Александром Зеленецким

- Был сильный порывистый ветер, тем не менее инструктор не отменил полёт. Нас болтало и качало, но в итоге все завершилось благополучно. С высоты птичьего полёта мы поздравили женщин с 8 марта, молодых спортсменов с участием в универсиаде в Красноярске, и всех - с 80-летием со дня рождения Юрия Гагарина (было 9 марта - прим.ред), - рассказал Александр Зеленецкий, руководитель краевой организации "Белые медведи".

Фото предоставлено Александром Зеленецким

Фото предоставлено Александром Зеленецким

Ну, а 10 марта, в последний день Масленичной недели, моржи устроили шоу на ярмарке ВДНХ - по очереди залезали в огромную бочку, до краев набитую льдом.

- Емкость была примерно полтора на полтора метра, из пластика, снаружи обшитая деревом. Олег Резанов просидел в ней 16 минут. А группа поддержки поменьше: Сергей Ляпин из Томской области 10 минут, Сергей Селезнев из Барнаула - 7 минут, - рассказал Александр.

Бочка со льдом.Видео предоставлено Александром Зеленецким

Самому Зеленецкому удалось продержаться в ледяной бочке 5 минут, и за это время он умудрился 70 раз поднять льдину весом более 16 кг.

Для Повелителя холода, кстати, это был второй подобный эксперимент. Впервые Олег Резанов сделал это на шоу первого канала «Я могу», тогда во льду он просидел 5 минут, за что получил море аплодисментов и денежный приз.

Повелитель холода слева. Фото предоставлено Александром Зеленецким

Повелитель холода слева. Фото предоставлено Александром Зеленецким

Читайте также:

Повелитель холода в одних трусах поздравит жительниц Барнаула с 8 марта

Экстремал из Зеленоградска Олег Резанов, который называет себя Повелителем холода, сейчас находится в турне. Он готовится к своему уже 12-му по счету мировому рекорду. В наш город заехал в гости по пути, чтобы лично продемонстрировать свои таланты (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Валентина Терешкова: Я родилась 6 марта, а Юра Гагарин - 9-го. Мы отмечали в один день - у нас на 7 этаже, а в другой - у них на 6-м
Об этом 8 марта первая в мире женщина-космонавт, поздравляя наших слушательниц и читательниц, рассказала в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио, видео]
Самый лучший подарок: Жительница Дагестана Нурьяна Ибрагимова смогла вернуть маленького сына, вывезенного 5 лет назад в Сирию
Родной отец выкрал ребенка у матери и увез его в ИГИЛ*. Много лет женщина ничего не знала о судьбе своего сына. И вот в канун 8 марта Хадиза смогли вернуть на родину
Новости 24
Сами чистим и долбим: барнаульцы пожаловались на управляющую компанию
Очередной тотальный диктант пройдет в Барнауле 13 апреля
Продавцы торговой сети не заметили фальшивку
Покупатель позарился на тележку из магазина
Жительница Барнаула украла в ТЦ куртку стоимостью 6,5 тыс. рублей
Квартиру с витражным остеклением продают в Барнауле за 12,5 млн рублей
Водитель грузовика насмерть сбил пешехода
Массовое ДТП устроил нетрезвый водитель ночью в Барнауле
Алтайская лыжница завоевала третью медаль на зимней Универсиаде
Бродячие собаки в Белокурихе переходят дорогу по пешеходному переходу
В Алтайском крае заметили первых бабочек в этом году
В барнаульских детсадах создают новые места в ясельных группах
Алтайская чиновница, получившая замечание от губернатора, покидает Общественную палату
Барнаульский транспорт проверяют на токсичность выхлопных газов
Иномарка врезалась в столб в Барнауле после побега от ДПС
Полицейские поймали жителя Барнаула с мешком марихуаны
Виктор Томенко выразил соболезнования в связи со смертью Александра Гукова
Губернатор Алтайского края поздравил женщин в Instagram
В Барнауле жильцы аварийного дома 6 лет не могут дождаться ремонта
Очередной взрыв газа произошел в Алтайском крае
Пешеходы чудом не пострадали в тройном ДТП в центре Барнаула
Александр Терентьев поздравил женщин с 8 МАРТА!
В Барнауле появились цветочные мошенники
Пострадавшую при взрыве девушку доставили в Барнаул
Фальшивые купюры массово завезли в Алтайский край
Алтай-Кокс поздравил сотрудниц с 8 Марта
Барнаульская феминистка - о празднике 8 марта
За безобидное замечание жителя Бийска жестоко избили
В Барнауле от менингита скончался школьник