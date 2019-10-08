Морж Зеленецкий нашел в Оби вал от корабля «Ермак» и сразу же получил нежданный подарок из воды!

Удивительная история из серии «нарочно не придумаешь» произошла под Новосибирском. Деревянный струг «Атаман Ермак» под управлением Сергея Рождественского направлялся в сторону Обского моря на большой казачий праздник. Но по дороге корабль вынужден был притормозить - потерялся вал.

Заплыв моржа.

-Это случилось на канале Новосибирского шлюза, - рассказывает владелец «Ермака» Сергей Рождественский. - После «аварии» его два дня искали другие корабли с помощью трала, водолазы, которые усиленно обследовали дно, но в итоге находили консервные банки, все, что угодно - только не вал.

- Похоже, нет его там, - пожали плечами водолазы и оставили свои тщетные попытки.

Но удача улыбнулась Рождественскому в лице лидера алтайских моржей Александра Зеленецкого. Когда заглянувший на корабль морж предложил занырнуть за валом без всяких аквалангов, Сергей показал ему примерное место, где механизм мог затонуть, хотя уже слабо верил в успех. В следующий момент Зеленецкий бодро занырнул в холодную воду, вынырнул с криком: «Кажется, нашел!». И уже в следующий нырок подхватил вал со дна и поднял его над водой как штангу к восторгу экипажа «Ермака».

- Это была великая радость, волшебство, за которым последовало еще одно чудо, - рассказывает Сергей Рождественский. – Когда струг пришвартовался и я полез в воду, чтобы измерить глубину, представьте себе, поднял из воды куртку – она прицепилась к кораблю. Пригляделись, а эта спортивная курточка со словами «Россия» - один в один подходит к спортивному костюму Зеленецкого! Он надел ее - как тут и была.

- Она мне и по размеру идеально подошла! - радуется спортсмен.