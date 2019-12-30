Чем в Новый год закусывать алкоголь и сколько можно пить

В новогодние выходные количество поступающих пациентов в наркологическую клинику и токсикологическое отделение с алкогольными отравлениями и психозами увеличивается в три раза.

Не смешивать!

«Веселые дни» у медиков начинаются с корпоративами, то есть с конца декабря и чем дальше, тем ситуация все напряженнее. Хотя, с другой стороны, статистика немного радует – все больше людей предпочитают трезвый образ жизни.

- В России и в Алтайском крае наблюдается тенденция к сокращению количества потребляемого алкоголя, хотя уровень алкоголизации населения продолжает оставаться высоким. Если брать население в целом, то 2 - 3% больны алкоголизмом. Примерно 30% мужчин трудоспособного возраста злоупотребляют – то есть пьют в праздники и в выходные дни в таком количестве, которое уже вредит организму. 50% населения употребляют алкоголь умеренно и примерно 10-15% не употребляют его в принципе или чисто символически, совершенно без ущерба здоровью, - говорит Андрей Иванов, главный нарколог Алтайского края.

И все же традиции в нашей стране сильны, и особенно это касается Нового года – главного праздника зимы. Так что тут уж без горячительных напитков никак. Запрещать врачи не берутся, потому что понимают – это наверняка не подействует, а вот рассказать, как правильно пить – это можно.

Количество потребляемого алкоголя за один вечер (относительно безопасные доли алкоголя):

- Крепкие напитки: до 150 грамм

- Сухое вино: до 250 грамм

- Пиво: до одного литра.

- Предпочтительно употреблять алкоголь, не смешивая друг с другом. Лучше выбрать какой-то мононапиток и этим ограничиться. В том случае, если вы не представляете свой Новый год без шампанского, а далее планируете употреблять крепкие напитки, то его тогда лучше просто пригубить, - добавляет специалист.

И все же с точки зрения медиков отдавать предпочтение нужно слабоалкогольным напиткам, лучше вину (сухому). Принцип «между первой и второй – промежуток небольшой» тоже лучше забыть.

- Нет ни одного здорового крепкого молодого организма, который бы не ощутил на себе токсическое действие алкоголя. Даже ничем не болеющий мужчина, если выпьет за короткий период более пол-литра или литр крепких спиртных напитков, при этом не налегая на пищу, новогоднюю ночь встретит либо лицом в салате, либо в отделении токсикологии на больничной койке, либо в наркологическом диспансере, - говорит Иванов.

Если человек предпочитает крепкие напитки, то их следует употреблять малыми рюмками и делать перерывы на закуски. Также не следует делать большой перерыв между приемом еды и основной частью новогоднего застолья. Проще говоря: перед тем как выпить, стоит немного перекусить.

В том случае, если празднование проходит в тесном помещении, то желательно периодически проветривать, либо выходить на улицу, чтобы освежиться

- Больше веселитесь, пойте, водите хороводы, - желает главный нарколог края.

Похмелье

Конечно же, зная привычки населения, медики полностью отдают себе отчет в том, что какое-то количество людей не будут соблюдать их рекомендации, а все это может привести к похмелью. В этом случае специалисты рекомендуют ограничить физическую активность и дать организму спокойно восстановиться.

- Лучше всего отлежаться, отоспаться, допустимы только спокойные пешие прогулки на свежем воздухе в течение 40-60 минут. Не стоит париться в сауне или бане даже физически здоровым людям. Это может вызвать осложнения со стороны сердечно-сосудистой и нервной системы. Надо пить больше жидкостей, если нет противопоказаний. Из еды можно порекомендовать уху, наваристый мясной бульон, глазунью, овощи и фрукты. Также можно принять препараты янтарной кислоты и что-то по синдромам, - добавляет врач.

Особое внимание на собственное здоровье также следует обратить тем, кто принимает лекарства, и тем, чей возраст превышает отметку в 60 лет. Прием препаратов и алкоголя должны быть разнесены по времени на три часа и не менее. При этом можно лишь «пригубить».

Закуски рекомендуются легкие: рыба, овощи, фрукты. Крепкие напитки не рекомендуется заедать жирной мясной пищей – это может спровоцировать панкреатит и другие заболевания.

Помимо этого изрядное количество алкоголя может спровоцировать обострение соматических заболеваний. В этом случае уже, как правило, не обойтись без скорой помощи. Если состояние пациента позволяет, то его «прокапывают» на месте, если хуже – отвозят в стационар. Там он может провести около трех дней. За это время его состояние нормализуется, после чего можно спокойно идти домой, хотя специалисты рекомендуют в особо сложных случаях пройти курс в две недели.

Мифы

1. Жирная еда замедляет процесс опьянения - это правда лишь отчасти. Вдобавок ко всему сочетание с крепким алкоголем это даст двойное удар по организму, а соответственно выход из похмелья будет гораздо тяжелее.

2. Янтарная кислота, энтеросорбент и активированный уголь помогают легче «пережить» застолье. Это не поможет в случае употребления большого количества алкоголя.

3. Крепкий алкоголь в сочетании с газировкой менее вредны. Это прямой путь к алкогольной зависимости и осложнениям со здоровьем. Лучше запивать крепкий алкоголь простой водой.

4. Чтобы стало лучше – надо опохмелиться. В этом случае принцип «чем болен – тем и лечись» не работает. Наслаивание алкоголя усиливает состояние алкогольной интоксикации.

5. Дорогой алкоголь лучше дешевого. С одной точки зрения в этом может быть доля правды, однако, как показывают научные работы, все же дело не в качестве, а в количестве выпитого алкоголя. Тяжелые осложнения могут возникнуть и от дорогих напитков. Так что не стоит «вестись» на скидки в магазинах и скупать литрами.

6. Самогон не дает похмелья. Это маркетинговый ход производителей. В частном производстве самогона сложно отследить наличие в исходном продукте сивушных примесей.

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