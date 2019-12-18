«Нас не слышат»: жители барнаульского поселка хотят перекрыть дорогу из-за проблем с транспортом

Жители Бельмесёво опубликовали обращение к алтайскому губернатору в аккаунте поселка в Instagram. Люди жалуются, что выделенные для них дополнительные автобусы никак не решили транспортную проблему.

Как ранее писала «КП»-Барнаул», в начале декабря бельмесёвцы начали атаковать мэрию Барнаула жалобами на нерегулярные и редкие автобусные рейсы. Люди говорили, что ждут автобусов по часу, а то и больше, если они ломаются или застревают в дороге Некоторые даже писали стихи.

Власти в ответ сообщили, что маршруты №104 и 104ю, обслуживающие Бельмесёво, являются социально значимыми, но экономически невыгодными для перевозчиков. На поддержание их работы выделяют порядка 6,6 млн рублей из городского бюджета ежегодно. Эти деньги уходили всего на четыре автобуса — по два на каждый маршрут. А в Бельмесёво живут 1800 человек, плюс один из автобусов также проходит через Южный, Лебяжье, Мохнатушку, Ягодное и Черницк.

В мэрии решили добавить на каждый маршрут еще по одному автобусу. С 16 декабря они начали курсировать, а власти опубликовали новое расписание, в котором интервал движения сократился до 30-40 минут в будни. Но жители Бельмесёво остались недовольны и написали открытое письмо уже к Виктору Томенко.

— Новое расписание очень спорное. Зачем-то увеличили рейсы №104ю до Мохнатушки, хотя можно было на эти деньги пустить короткий, но частый маршрут до Южного. Время ожидания на Южном вечером, когда родители с детьми возвращаются домой, увеличилось с 60 до 80 минут, зато в 8 утра из Бельмесёво выходят одновременно два маршрута, — возмущаются жители поселка.

Также люди указали на то, что расписание автобусов не согласовано с занятиями в школе. Кроме того, последний рейс из Южного уходит в 18.35, а кружки и секции у детей длятся до 21.00.

— Наши требования — интервал 20-30 минут, добавление рейсов до 21.30 — не учтены. Помогите, нас не слышат. В чатах поселка все чаще появляются предложения выходить всем поселком и перекрывать Змеиногорский тракт, чтобы хоть как-то добиться внимания к проблеме, — обратились к губернатору люди.

Реакции от губернатора на это обращение пока не было. Вполне возможно, что он не подписан на аккаунт поселка и пока не видел этого крика о помощи. Проблему бельмесёвцев осложняет и зимнее бездорожье. При этом за билет они платят по 46 рублей.

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