Водители автобусов отказываются заезжать в барнаульский поселок из-за нечищеных дорог

Жители барнаульского поселка Бельмесёво не избавились от проблем с автобусами, которых приходится ждать по часу и больше. В начале декабря люди пожаловались на ситуацию в соцсетях, и в мэрии Барнаула решили увеличить число транспортных единиц. Но теперь поселок настигла новая проблема: нечищеные дороги.

«Экономически невыгодно»

Автобусные маршруты №104 и 104ю, обслуживающие Бельмесёво, являются социально значимыми, но экономически невыгодными для перевозчиков. На поддержание их работы выделяют субсидии из бюджета города — порядка 6,6 млн рублей ежегодно. Эти деньги уходили всего на четыре автобуса — по два на каждый маршрут. Очевидно, что этого маловато для поселка с 1800 жителями. А один из автобусов также проходит через Южный, Лебяжье, Мохнатушку, Ягодное и Черницк.

В мэрии решили добавить на каждый маршрут еще по одному автобусу. Это не вызвало большого энтузиазма у людей: по их мнению, ситуацию нужно менять кардинально, а эта мера «только мертвому припарка». Очевидно, что так и вышло. К тому же проблему осложнило зимнее бездорожье. А если еще добавить поломки автобусов — можно сказать, изменений не произошло вовсе. Люди ждут транспорт по два часа как в поселке, так и на конечных в Барнауле. А за билет они платят по 46 рублей.

Как стало известно из аккаунта поселка в Instagram, неделю назад в сугробах заглох 104-й автобус. Его не смогли починить, люди дождались другого, который шел через полчаса. И он сломался по дороге: что-то произошло с колесом. Люди смогли добраться до места назначения уже на 109-м.

На днях на конечной остановке в Бельмесёво застрял очередной автобус. Он буксовал с 17:30 как минимум три часа. Затем застрял еще один маршрут. А как выяснилось позднее, в тот день такая же проблема случилась с маршрутом 104ю.

— У нас почистили только центральные улицы, а на остановку не зашли. Вот автобусы и застревают, — говорят бельмесёвцы.

Водители уже в сердцах грозят людям, что если снег не уберут, они перестанут ездить в поселок. Люди также жалуются, что на маршрутах не всегда соблюдается время курсирования: так, один из автобусов на днях уехал на пять минут раньше положенного.

Жалоба на 104-й автобус. Фото: www.instagram.com/belmesevo

Устали жаловаться в прозе, начали писать в стихах

Жители поселка так устали жаловаться, что недавно написали стихи о своей нелегкой борьбе. Автор строк — одна из местных активисток Марина Лынова. У нее получилась целая поэма под названием «104-й нескорый».

«Утром люди едут дружно // В поликлинику на Южный, // В родной город на работу, // В соцзащиту — выбить льготу,

Молодые — в институт, // В детский сад детей везут // Школьники в кружки и школы, // В магазины новосёлы…

В общем, всем куда-то надо, // Потому что всё не рядом! // Хорошо, машина есть! // Остальным в автобус… Жесть!

Ходит редко, по часам, // Часто с горем пополам! // То ломается, то старый, // То шофёр уже усталый! // Ни уехать, ни приехать, // Есть почти всегда помеха», — пишет Марина.

Люди хотят, чтобы 104-й маршрут не был для них единственным общественным транспортом. В ту же сторону через поселок Сибирская Долина идет 33-й маршрут. По мнению бельмесёвцев, его можно продлить до их поселка.

Однако 33-й автобус тоже довольно проблемный: в 2018 году на него жаловались жители Сибирской Долины, пишет «АиФ-Алтай». Утром люди в него набиваются битком, так как на этом маршруте ходят исключительно микроавтобусы. Не всем удается уехать в школу и на работу с первого раза. Поэтому продление маршрута в Бельмесёво может еще больше усугубить эту проблему. А 104-е автобусы — крупногабаритные.

Компания «БарнаулПассажирТранс», которой принадлежат автобусы 104-го маршрута, в последнее время испытывает серьезные финансовые проблемы. Не так давно БПТ удалось избежать банкротства, заключив мировое соглашение с кредитором.

С конца 2018 года участились проблемы на маршрутах перевозчика: вместимость и количество автобусов стали снижаться. Администрация Барнаула даже собиралась расторгнуть контракт с БПТ из-за того, что компания самовольно снимает автобусы с популярных маршрутов № 1 и 10 и переводит их на садоводческие направления. Руководит предприятием депутат Барнаульской гордумы, единоросс Валерий Касплер.

Читайте также:

Власти Барнаула решили увеличить число автобусов после жалоб

На поддержание работы двух проблемных маршрутов выделяют 6,6 млн рублей ежегодно из бюджета города (подробнее)

Автобус №104ю будет заезжать в Сибирскую долину за школьниками

Новая схема движения начнет действовать с 3 сентября (подробнее)