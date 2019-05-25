2019-05-25T18:48:17+03:00
Происшествия

Мама с большой буквы: на алтайской трассе женщина бросилась под колеса фуры, чтобы спасти своих детей

От полученных травм мать двоих детей скончалась на месте
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: «Инцидент Барнаул»Фото: «Инцидент Барнаул»
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В городском сообществе «Инцидент Барнаул» появились ужасающие подробности смертельного ДТП. Оно произошло 24 мая на трассе Барнаул- Рубцовск. В результате 36-летняя женщина погибла, спасая своих детей, которые находились в автомобиле.

По словам участницы сообщества Татьяны, которая стала свидетелем этой трагедии, из-за горящей травы на трассе было много дыма. Потом из белого автомобиля вышла женщина водитель и направилась в сторону задних сидений. Очевидец поясняет, что как она поняла позже, там находилось двое детей. В этот момент к автомобилю уже приближалась фура.

- Девушка, которая шла к детям, видит фуру, летящую на её машину в ту часть, где дети. Она побежала на встречу фуре, пытаясь остановить её. Я знаю, как это звучит, но если бы вы там были и видели последствия, вы бы поняли, что это было единственное правильное решение с её стороны на тот момент, - поясняет Татьяна.

Дальше очевидец страшных событий просит не читать продолжение истории.

- Фура, врезавшись в нее, перескакивает через нее левым передним колесом, женщина запутывается в колесах. Грузовик все равно врезается в машину, в которой сидят дети, но с меньшей силой и скоростью, чем, если бы мать не кинулась под колеса, - на эмоциях продолжает рассказывать очевидец.

После этого Татьяна вместе с другими очевидцами помогала доставать детей из автомобиля.

По официальной информации краевого ГИБДД, пассажиры автомобиля Форд, в который врезалась фура, получили травмы различной степени тяжести. А 36 - летняя женщина водитель от полученных травм скончалась на месте.

В комментариях под трагичным постом участники сообщества стали обсуждать случившееся и писать свои соболезнования.

- Мама с большой буквы! Мягких облаков ей…Не каждый решится на такое, - написала в комментариях Екатерина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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