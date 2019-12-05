Платили по четыре тысячи в месяц: жители алтайского села требуют вернуть уволившегося из-за зарплаты тренера

Жители алтайского села Безрукавка вступились за уволившегося тренера и требуют вернуть мужчину на работу. 60-летний Сергей Тимонин написал заявление после того, как получил за последние два месяца работы около восьми тысяч рублей – получается, около четырех тысяч в месяц.

30 лет отдал детям

- Я тоже не святой, может, где-то что-то недовыполнил, документы, может, не так заполнил, но я тренер, а не писатель отчетов, - говорит уволившийся тренер Сергей Тимонин. – Приезжала комиссия, а у меня на тренировке – восемь пацанов. По бумагам их должно быть в три раза больше. На тренировки ходит примерно 25 человек, постоянно - около 12. Я где их больше возьму, если в деревне людей не остается, мои дети уже выросли, новых заводить – поздно. Но вот так комиссия решила. В апреле я получал еще 15 тыс. рублей, а тут на руки за два месяца выдали 8 200. Я же не мальчик, 30 лет с детьми отработал. Жалко ребят оставлять, надеюсь, как-то решат проблему, может, кого-то другого найдут, кто будет заниматься с ними. Но я не готов работать за такие деньги.

Сергей Тимонин о причинах увольнения 00:00 00:00

По словам местных жителей, тренер занимался с детьми круглый год трижды в неделю – зимой хоккеем, а летом учил футболу. Надо сказать, что условия для занятий хоккеем такие, что не в каждом районе города встретятся – стоит коробка, есть свет, теплая раздевалка и инвентарь. Этим летом администрация выделила денег на ремонт спортобъекта. Закупили стройматериалы, а ремонтировали всем селом – школьники красили площадку, взрослые выполняли более сложную работу.

Хоккейная коробка в селе. Фото: Татьяна Глушко

- Безрукавка всегда была в районе флагманом по хоккею и футболу, - говорит глава Безрукавского сельсовета Николай Грищенко. - Альтернатива в принципе есть – у нас остались секции волейбола и баскетбола, есть панкратион. Но имея такую площадку и не тренировать там детей – это не правильно. Дети там занимались бесплатно. Мы обратились в «район», они говорят, будут пытаться вернуть Тимонина или искать нового тренера. В целом в спортшколе во всех секциях у нас занимается около 70 детей.

По словам самого тренера, он готов вернуться к преподаванию, если его вопрос решится.

- Конечно вернусь, вы не подумайте, что я совсем уж из-за денег. Просто нельзя так - если людям не будут платить, то где вообще окажется наш спорт. Да, мы живем на селе, но и тут есть талантливые ребята, но их должен кто-то взрастить. У меня есть несколько примеров. когда мальчишки после нашей секции поехали Барнаул и уже участвуют в турнирах на уровне страны, - говорит Тимонин.

Тем временем, вопросом заинтересовалось региональное министерство спорта.

- С тренером встретится глава Рубцовского района, администрация предложит специалисту более высокую заработную плату за работу в селе Безрукавка. В течение десяти дней район постарается решить ситуацию, - сообщили в министерстве.

А еще был случай

В Республике Алтай в октябре этого года уволили молодого тренера самбо, который возил за свой счет детей на соревнования. Турнир прошел весной, а осенью, после каникул, выяснилось, что работы для мастера спорта в деревне больше нет. По словам тренера, руководству не понравилось, что он возил детей на своей машине за свой счёт и за счёт спонсоров — вместо того чтобы просить деньги и транспорт у администрации. Кстати, платили тренеру всего около 4 тыс. рублей в месяц. После этого за мужчину вступился глава Республики Алтай Олег Хорохордин, и парню вернули работу.

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