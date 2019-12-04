«Отдам мячи и ворота в детдом»: в алтайском селе мужчине не разрешают открыть бесплатную секцию для детей

Александр Москалёв – спортсмен, отец двоих детей, но главное - человек с большим сердцем. Он переехал в поселок Правда Первомайского района два года назад, и уже успел поднять шум в муниципалитете с населением около 500 человек: то стол для настольного тенниса для молодежи купил за свой счет, а теперь вот хочет бесплатную секцию по футболу для местной ребятни открыть. Однако наш герой не думал, что на предложение организовать тренировки для школьников ему ответят отказом. Все свелось к тому, что нет педагогических «корочек» - нет секции. От безысходности мужчина написал пост в соцсети, в котором обратился я за помощью к губернатору региона Виктору Томенко.

- Уважаемый Виктор Петрович, в поселке Правда Первомайского района нет ни одной детской спортивной секции, при всем желании детям нечем заниматься. Летом этого года поговорил с детьми насчёт открытия секции футбола. Они с радостью согласились. В нашем посёлке нет футбольного поля, нет ни ворот, ни мячей и всего остального для тренировок. В зимнее время нужно играть в закрытом помещении, помещение у нас только одно - это спортзал в школе, - написал Александр Москалёв в посте.

Отучитесь и приходите

В поселке Правда всего одна школа – «Правдинская». По словам Александра, там учатся около 60 человек. Занятия проходят до обеда, а после – зал пустует. И, по идее, почему бы свободное пространство не занять на пользу детям и школе, ведь команду в будущем можно выставлять на соревнования. И для детей, и для их родителей плюсы очевидны, но …

- Я разговаривал с директором по поводу проведения тренировок, мне дали ответ, что все уточнится и будет принято решение. Спустя месяц ожидания я не получил ответа. Далее я обратился к главе Березовского сельсовета для решения вопроса футбольной секции. Она направила ходатайство о выделении помещения. Нам дали положительный ответ, и я на свои деньги закупил весь необходимый инвентарь: ворота, мячи вратарские, перчатки – всё, что необходимо для тренировок! Далее директор нашей школы начал препятствовать открытию секции, теперь все находится в режиме ожидания, и неизвестно, сколько времени это займёт, - добавил Александр.

Теперь весь закупленный инвентарь пылится в доме Александра. Он уже подумывает отдать мячи и остальные спортивные предметы в детский дом.

«Только как потом директор будет в глаза детям смотреть? Только купили все, организовали, а тут сразу же все и закрыли», - недоумевает мужчина.

Кстати, Александр на свои деньги купил стол для настольного тенниса. Каждый желающий может прийти в местный Дом культуры и поиграть совершенно бесплатно. Такую же благотворительность он практиковал и в поселке Белоярск, где вместе со знакомыми своими руками сделали поле для футбола. И там власти такую идею только поддержали.

Ситуация с каждой неделей все более напряженная. Накануне для решения вопроса по открытию секции Александра пригласили в комитет по образованию Первомайского района.

- Мы действуем в рамках закона об образовании. Это же не просто так, человека не можем взять ниоткуда. Необходимо соответствующее образование, справка об отсутствии судимости. Также обязательное условие – составленная программа. Образование у Александра на уровне начального. Он официально безработный, занимается ремонтными работами. Естественно, программы у него нет. Мы не против, мы заинтересованы, чтобы у детей было дополнительное образование по спорту, но при наличии соответствующих документов. Своих детей неизвестно кому не отдадим. Он молодой. Можно получить образование, поступить учиться, а потом приходить работать, - рассказала Ольга Аксенова, ведущий специалист комитета по образованию Первомайского района, корреспонденту «Комсомолки».

Однако Александра такой ответ не удовлетворил. Он считает, что даже при условии, что он получит образование, секцию все-таки не откроют.

«Родители поддерживают открытие секции. Я с ними говорил. Идея с теннисом всех вдохновила. Я потратил на стол около 14 тысяч своих денег. Но с секцией все сложнее. Они думали, что у меня опустятся руки, но я это так не оставлю. Думаю дойти хотя бы до губернатора», - добавил спортсмен.

Неожиданный поворот

Ситуация в корне начала меняться в день разговора Александра и корреспондента «Комсомолки». По его словам, вечером ему рассказали, что в администрации прошло экстренное собрание. В итоге, лиц, которые вызвали его на разговор тет-а-тет, «наказали за самопроизвол».

- Нам дали добро! Это будет не спортивная секция, а зал для нужд населения. Любой человек сможет там делать все, что захочет: покидать мяч в кольцо, поиграть в футбол. Ну и дети там будут заниматься. Обещают до конца недели все утвердить и выделить помещение, - отметил Александр Москалёв.

Это все, конечно, интересно. Однако в администрации теперь говорят, что вопрос до конца не решен. А если вернее, то «не могут дать ни положительный, ни отрицательный ответ».

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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