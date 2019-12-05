«У сына заболела спина, а через четыре дня его парализовало». Как мама двоих детей растит особенного ребенка

11-летний барнаулец Владислав Нартов уже пять лет живет в инвалидной коляске. Из-за врожденной аномалии у мальчика в 6 лет парализовало обе ноги. До школы Влад был обычным здоровым ребенком, но в первый класс он отправился уже не своими ногами, а на инвалидной коляске.

Злополучный сосуд

Владислав родился без каких-либо отклонений и, как и большинство других детей, ходил в детский сад. Мальчик должен был пойти в кадетскую школу и посещал подготовительный класс. В октябре 2014 года у Влада сильно заболела спина.

— Мы прошли за четыре дня врачей почти всех специальностей, сдавали анализы, катались на «скорой». Диагнозов и предположений была куча, а правильного — ни одного. На четвертый день мы остались ночевать в больнице, а на утро Влад не чувствовал ничего, кроме рук и головы. Через сутки сделали операцию, но ходить сын не стал. Домой Влад вернулся через месяц, где его ждал младший брат пяти дней от роду, — рассказала мама мальчика Анастасия Нартова.

Как выяснили врачи, еще во время формирования в утробе матери у ребенка пролег сосуд в неположенном месте — внутри спинного мозга. По ходу роста мальчика сосуду стало мало места. Он лопнул и сдавил спинной мозг. Из-за этого у ребенка парализовало нижнюю часть тела. Гематому убрали в ходе операции, но часть спинного мозга, которую она сдавила, так и осталась атрофированной.

vlad_anastasiya Анастасия Нартова с сыновьями.

— Первая проблема, с которой мы столкнулись — наша квартира была на 9-м этаже, а лифт ехал только до 8-го. Был период, когда лифт не работал целых четыре месяца, и Влада вместе с коляской приходилось носить на руках. Конечно, было очень тяжело, и в первую очередь психологически. Сложно было принять эту ситуацию. Но мы смирились и пошли вперед, — говорит Анастасия.

«Чувствительность возвращается»

Сейчас семья Нартовых живет в своей квартире на первом этаже с хорошим пандусом. В этом году Влад пошел в пятый класс, он на дистанционном обучении. «Учеба ему дается легко, почти отличник. Любит конструкторы, как все мальчишки, много читает, играет с младшим братом», — рассказывает про сына Анастасия.

Влада приходится постоянно возить на реабилитации в Москву и Санкт-Петербург. К счастью, средства на это семье выделяет Фонд социального страхования, а также покупает билеты. Также Влад трижды проходил платную терапию — средства на это Анастасия смогла собрать через Instagram. Реабилитации, по ее словам, дают прекрасные результаты:

— Понемногу, по сантиметру приходит чувствительность в ножки. Раньше Влад не чувствовал ничего от подмышек, а сейчас уже бедра ощущает. Мы и сами ходили заниматься в «Рельеф» с тренером Владимиром Ковтонюком. На тот момент это был единственный человек, который взялся за Влада, и мы получили от тренировок хороший эффект.

vlad_anastasiya Влад на тренировке.

Помимо обязательных медицинских реабилитаций Влад занимается спортом. Он уже жмет штангу от груди 23 кг — при том, что сам весит 27 кг. Тренируется он в СК «Патриот» у заслуженного тренера РФ Андрея Подпального и инваспортсмена Александра Аксенова.

Мальчик также занимается в Алтайском училище олимпийского резерва паралимпийском видом спорта Бочча (игра на точность с мячом) и уже завоевал несколько медалей на региональном уровне.

Недавно волонтер «Михутка» подарил Владу полет на легкомоторном самолете. По словам Анастасии Нартовой, ему было страшновато, но мальчик не струсил, и в итоге получил незабываемые впечатления.

vlad_anastasiya Влад перед полетом на самолете.

Жизнь на пенсию по инвалидности

Не все дети реагируют на Влада нормально. Мальчик не раз сталкивался с тем, что на него показывают пальцем и провожают взглядом.

— А есть ведь и такие, кто останавливаются и, открыв рты, смотрят в упор. Как же хочется в такие моменты прям снизу эту отвисшую челюсть прикрыть. Но в очередной раз я просто мило улыбаюсь и спрашиваю: «Вы что-то хотели? Откуда в людях столько бескультурья и невежества? Кто дал им воспитание? Знают ли они что-нибудь о правилах приличия?, — возмущается Анастасия.

Сейчас семья Нартовых мечтает о новой коляске для Влада. Старая совсем износилась за пять лет. Причем покупать ее пришлось самостоятельно, так как то, что выдали, не подошло мальчику. На новую коляску нужно чуть больше 100 тысяч рублей. Владу платят пенсию по инвалидности — 27,5 тыс. рублей, но еще недавно эта сумма была на 6 тыс. рублей меньше. Все это уходит на продукты и поездки на такси.

— В городе совсем нет доступной среды для колясочников, ни одного спецавтобуса. А мы бы с удовольствием ездили на автобусе. Хочется посещать бассейн, но в силу возраста не везде берут, а где берут — стоимость посещения просто заоблачная, — сетует мама.

Анастасия не работает, все ее свободное время уходит на воспитание сыновей. У нее есть любимый мужчина, который ей помогает, но и у него нет таких средств на коляску.

— Счет не маленький, конечно, но комфорт ребенка этого стоит. Да и качество изготовления коляски, которую мы выбрали, отличное. Я уже очень давно слежу за этой компанией. Просто то, что выдает нам наше государство — это трэш. Нам часто дают то, что подходит для детей с ДЦП, а у Влада ведь другой диагноз. Мы многие средства реабилитации не используем и отдаем тем, кто в этом действительно нуждается, — говорит Анастасия.

Неравнодушные люди уже помогли собрать большую часть — осталось всего 22 тыс. рублей. Сбор Анастасия ведет на своей странице в Instagram, там указаны все реквизиты и есть посты о сыне.

— Многие пишут мне, что Влад — красавчик и модник. У него не так много вещей, чтобы модничать, просто ему все к лицу. Честно говоря, я бы очень хотела зашивать протертые штаны на коленках, мыть кроссовки от грязи, но почти все вещи Влада как новые, — пишет в своем блоге Анастасия.

vlad_anastasiya Влад Нартов в боулинге.

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