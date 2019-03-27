2019-03-27T10:00:07+03:00
Общество

Зал рыдал: о чем рассказала мама алтайских сиамских близнецов в студии Андрея Малахова

После программы больным девочкам подарили путевку в санаторий на реабилитацию
Марина КОЧНЕВА
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Елена Ячменева с Андреем МалаховымЕлена Ячменева с Андреем МалаховымФото: из личного архива героя(ев) публикации
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В начале марта маму двух девочек - сиамских близнецов из Алтайского края Елену Ячменеву пригласили в Москву на программу Андрей Малахова. На днях она вернулась со съемок и рассказала «Комсомолке», как все прошло.

Напомним, что в прошлом году, после того как Елена чистосердечно рассказала прессе о своем непростом житье-бытье, на Ячменевых обрушился шквал проверок из опеки, прокуратуры и т.д. Сначала официальное внимание чуть было не обернулось для Елены лишением родительских прав - из-за того, что та два года не была с детьми на реабилитации. Причинами никто не интересовался. Но потом ретивых бюрократов осадили, а семье даже выделили долгожданные инвалидные коляски и путевки в санаторий.

- Я сначала не хотела ехать в Москву, но меня уговорили, сказали, что важно поднять проблемы, с которыми сталкиваются эти семьи, - рассказала «Комсомолке» Елена.

Сиамские близняшки Эвелина и Виола Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Сиамские близняшки Эвелина и ВиолаФото: из личного архива героя(ев) публикации

Самих близняшек Эвелину и Виолу родители решили не беспокоить перелетами. Видео о их жизни операторы сняли на Алтае. В столицу Ячменева прилетела со старшим сыном и сестрой. С мужем Виталием созванивалась во время этой короткой поездки по несколько раз, переживая, как ее малютки без мамы.

История алтайских Эвелины и Виолы не легкая. Уже в 2013, когда в Барнауле разделили двух сиамских, сросшихся животиками девочек, медики заподозрили, что у обеих близняшек будут проблемы со здоровьем.

- Особенно тяжелый случай у Виолы - она не будет не ходить, не говорить,- сразу предупредили врачи.

Печальные прогнозы сбылись… Сегодня Виола всхлипывает или в коляске или на руках у мамы, сидеть девочка не может. Эвелина передвигается с помощью ходунков, которые папа Виталий сделал для дочки сам. Во всем остальном Эва похожа на обычных детей. Она смотрит мультики, рисует, освоила планшет, обожает папу, маму, сестренку и старших братьев.

Зрительному залу показали фото и видео из этой семьи, где много печали, но еще больше огромной любви и заботы родителей к детям. И люди, сидевшие в студии, плакали навзрыд.

- Я видела на большом экране своих детей и уже скучала по ним, хотя мы расстались всего на сутки, у меня самой текли слезы, - вспоминает Елена. - Когда я сидела на диване за кулисами одна из экспертов программы подошла со словами: «Можно я вас обниму» за то, что вы не сделали аборт, не отказались от детей, за то, что они живут, окруженные заботой и любовью».

По словам Елены, уже после съемок, еще до выхода передачи, им позвонили и предложили путевки в санаторий.

- Но это на Украине, далеко, и сейчас небезопасно, - вздыхает Елена. - Мы посовещались дома и решили отказаться, несмотря на то, что в таком лечении девочки нуждаются.

По словам мамы близняшек, Эвелине очень пошло на пользу лечение в специализированном санатории «Журавлик», где они побывали несколько месяцев назад.

- И моторика у ребенка улучшилась, и людей в белых халатах малышка бояться перестала, - рассказывает мамочка.

На съемки к Андрею Малахову также приезжала из Киргизии Зумрият Резаханова, мама первых сиамских близняшек - Зиты и Гиты.

Елена Ячменева (слева) и Зумрият Резаханова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Елена Ячменева (слева) и Зумрият РезахановаФото: из личного архива героя(ев) публикации

Зумрият вышла в студию в черном платье и черном платке. Ее Зита умерла три года назад в возрасте 24 лет. Девушка перед этим долго болела, страшно мучилась, временами даже просила смерти, ее мать до сих пор не может отойти от потери.

- Гита тоже сейчас болеет, - сказала Елена.

Девушка была в студии. Мама Зиты и Гиты забрала их только в 12 лет из дома инвалидов, сказала, что грех на ней есть, так как начала ими заниматься только с этого возраста.

В конце передачи Андрей Малахов сфотографировался с героинями, приобняв настрадавшихся геройских мам.

Передача выйдет в эфир в ближайшее время.

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Сиамские близняшки Эвелина и Виола получили к Новому году инвалидные коляски

Сиамские близняшки Эвелина и Виола Ячменевы из села Самсоново Шипуновского района Алтайского края перед новогодними праздниками получили новые удобные коляски и побывали в санатории (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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