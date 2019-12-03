Зимняя сказка: в Белокурихе открыли горнолыжный сезон

Никто так не любит зиму, как лыжники и сноубордисты, которые с начала ноября начинают глядеть через онлайн-камеры на медленно седеющие склоны. На днях состоялось долгожданное открытие зимнего сезона на «Мишиной горе» в «Белокурихе Горной».

Напомним, туркластер «Белокуриха-2», который недавно переименовали в «Белокуриха Горная», развивают по федеральной программе развития внутреннего и въездного туризма. С 2011 по 2018 год на создание курорта вложили около 3 млрд рублей, из которых 1,7 млрд - средства федерального бюджета.

Открытие горнолыжного сезона в Белокурихе. Фото: Татьяна Катышева

И дышится, и катится!

В последние годы можно видеть, как туркластер начинает жить – появляются рестораны, строятся гостиницы, в прошлом году запустили «Мишину гору». Это самый высокогорный горнолыжный комплекс в Алтайском крае. Высота горы 950 метров, перепад высот между верхней и нижней точкой трассы составит 300 метров. Длина трассы 980 м, ширина двух трасс 60 и 85 метров. Уровень сложности - средний.

Склон начал работать не с начала сезона, но за полтора месяца его посетили около 2 тыс. человек. В этом году организаторы надеются довести количество посещений до 1 тыс. человек в день. Строительство комплекса шло поэтапно. В 2018 году отработали спуск, установили бугельный подъемник. В этом году дополнительно улучшено качество склона, построен сервисный центр, где можно взять лыжи и доски напрокат. Поставили теплые туалеты, есть стоянка для автомобилей, в этом году протянули оптоволоконную линию связи.

Открытие горнолыжного сезона в Белокурихе. Фото: Татьяна Катышева

А какой там снег и воздух! На вершину Мишиной горы можно подняться на бугельном подъемнике, оттуда открывается такой вид, что хочется раскинуть руки и объять весь этот простор, а потом полететь вниз по склону, да так, чтобы под тобой снег взрывался.

- Ещё пара снегопадов, и будет просто шикарный склон, - обещает директор горнолыжного комплекса Владислав Меркулов. - По лесу кататься ещё рановато, возможности для фрирайда появятся ближе к Новому году. В это же время примерно построим сноу-парк для сноубордистов с трамплинами и перилами. К следующей зиме поставим снежные пушки. Вот тогда заживем! Сезон будем открывать раньше на две недели, а закрывать на две недели позже. Сейчас проектируем водопровод.

Открытие горнолыжного сезона в Белокурихе. Фото: Татьяна Катышева

Кстати, одной из первых по склону съехала российская лыжница и депутат АКЗС Татьяна Ильюченко.

- Хорошая, интересная трасса, почти километровый спуск, который можно разнообразить. Отличное место, - считает она.

Спорт с пользой

Через несколько лет горнолыжный комплекс превратится в настоящий рай для сноубордистов и лыжников. Сейчас там готовят к открытию новую трассу на горе Глухариной. Вы только представьте, это будут два километра лихого спуска с крутыми участками. Высота горы около 1 тыс. метров, перепад высот между верхней и нижней точкой трассы — 300 метров. Ширина склона, по нормам FIS, больше 40 метров. Это будет самая длинная трасса в крае, в этом году уже будут запущены тестовые заезды по склону.

В дальнейшем Глухариную соединят канатными дорогами с Мишиной. В округе построят гостиницы на любой вкус и кошелек. И тогда на полном серьезе можно будет говорить о конкуренции Шерегешу.

Открытие горнолыжного сезона в Белокурихе. Фото: Татьяна Катышева

- Шерегеш – это бюджетный отдых. К нам будут приезжать люди с чуть более высокими доходами, которые могут захотеть соединить активный отдых с оздоровлением в санаториях. Мы к этому готовы, - говорит генеральный директор АО «Курорт Белокуриха» Константин Ежов. – Более того, эти направления дополняют друг друга, поэтому здесь нужно развивать активный отдых и спорт. Это позволит проводить сборы, а все вместе однозначно поможет повысить турпоток зимой.

Не исключено, что в 2021 году здесь будет проводиться подготовка сборных страны к Олимпийским играм в Пекине. Чтобы довести белокурихинский комплекс до ума, нужно вложить еще около 400 млн рублей. Примерно столько нужно, чтобы построить на горе Глухариной гостиницы, кафе, канатную дорогу. Коммуникации протянут за государственный счет, чтобы привлечь инвесторов. 6 декабря здесь начнется Межрегиональный инвестиционный форум, на котором встретятся представители бизнеса и власти.

- Инвесторы, которые уже имеют действующий бизнес в Шерегеше и Сочи, интересуются нашей площадкой, - говорит Ежов. – В рамках форума мы покажем им площадку, чтобы они своими глазами оценили весь потенциал.

Открытие горнолыжного сезона в Белокурихе. Фото: Татьяна Катышева

Кстати, мероприятие посетят такие эксперты, как президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, руководитель ФМБА Владимир Уйба, а также представитель Федерального агентства по туризму и Ассоциации стратегических инициатив (АСИ). Также ожидаются инвесторы из Москвы, Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей.

Справка «КП»

«Белокуриха Горная» - это первый за постсоветскую историю России курорт, который создается с нуля. Государственно-частный проект развивается в рамках федеральной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма». Проектная стоимость курорта - 10 млрд рублей, но эксперты отмечали, что его стоимость к окончанию строительства может вырасти втрое.