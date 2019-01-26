Почти как в Шерегеше: В Белокурихе-2 открыли горнолыжную трассу

В Белокурихе-2 на Мишиной горе открыли горнолыжную трассу. На склоне установили бугельный подъемник. Кстати, это единственный спуск в Алтайском крае, который находится на высоте 800 метров над уровнем моря. Тут же работает пункт проката и кафе, где можно согреться и полюбоваться на заснеженные шапки деревьев.

На склоне действуют две трассы длиной почти 1 тыс. метров – поположе и покруче. А с вершины горы открывается вид, ничуть не уступающий шерегешскому. Да и снег на Мишиной по-настоящему горный – пушистый и рассыпчатый. Катиться по такому одно удовольствие.

Склон подойдет профессионалам и новичкамФото: ОЛЕКСЮК Иван

Кстати, трассы аттестованы международной федерацией FIS для спортивных соревнований в дисциплине слалом. Склон широкий, места хватит всем – и лыжникам, и сноубордистам, а для любителей фрирайда есть места, чтобы «зарубиться» в лес. На горе также можно покататься на ватрушках – работает отдельный подъемник, и сделана сноутюбинговая траса.

тут можно покататься на ватрушкахФото: ОЛЕКСЮК Иван

- Вот уже восемь лет мы работаем над освоениюм Белокурихи-2. Кластер находится около трех гор – Мишиной горы, Чернижной горы и горы Глухариная. Все они должны стать единым горнолыжным комплексом. Пока мы запустили Мишину гору, но впереди еще много работы – нужно сделать оснеживание, освещение и открыть ресторан на верхней площадке. Из спортивных объектов это самый массовый. Мы уже запустили биатлонный комплекс, где будут проходить соревнования, но склон Мишиной горы будет работать каждый день и позволит кататься там большому количеству отдыхающих, - рассказал заместитель генерального директора АО «Курорт Белокуриха» Олег Акимов.

Запустили трассу 25 января – ждали установки подъеника, который рабочие монтировали с утра до самого позднего вечера, несмотря ни на какие морозы.

- Было поручено смонтировать горнолыжную трассу, работали двумя бригадами, всего 15 человек. Конечно, были трудности – мороз, дождь, работали до темна, а последние дни так и до самого позднего вечера. Успели в срок и сделали на совесть – прослужит долго, мы с мужиками гарантируем, - пообещал начальник службы автотранспорта по благоустройству АО «Курорт Белокуриха» Александр Иляхин.

У подножья горы есть кафе и пункт прокатаФото: ОЛЕКСЮК Иван

Пропускная способность бугельного подъемника – 720 человек в час. В перспективе на горе установят систему искусственного оснежения.

- Такая протяженность трассы – это, по большому счету, мировой уровень. Кроме того, открытие такой трассы, это возможность заниматься не только профессиональным спортсменам здесь, но и любителям. Уверен, что появление таких точек в Алтайском крае – это привлечение сюда людей со всей страны и зарубежных туристов, - заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

Первый спуск спортсменов с Мишиной горы на открытии.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Сколько стоит

Абонемент на подъемник

Весь день – 800 рублей

1 час – 200 рублей

3 часа – 400 рублей

Прокат лыж и сноубордов

1 час – 200 рублей (продление – 150 рублей\час)

Сноутюбинг

Подъем + прокат тюбинга – 250 рублей\час