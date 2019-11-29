Многодетная мама-блогер из Барнаула поедет на передачу «Давай поженимся!»

36-летняя Людмила Братчун из Барнаула – мама троих детей и популярный блогер. Она снимает забавные и экстравагантные видеоролики в приложениях TikTok, Instagram и Likee. Суммарно за ее творчеством следят более 75 тыс. человек. Женщину узнают на улицах, она устраивает фан-встречи с подписчиками и шокирует своими видео: может и дикий танец сплясать, и в стойку на руках прыгнуть, и чипсину с пола съесть.

«Комсомолка» узнала, как живет Людмила и зачем собирается ехать на съемки передачи «Давай поженимся!»

Семья блогеров

Людмила ведет блогерскую жизнь около полутора лет. За это время она набрала 16 тыс. подписчиков в Instagram, более 30 тысяч – в TikTok, и более 28 тысяч – в Likee.

liudmilabratchun Видео Людмилы Братчун.

– Подписчиков было бы больше, если бы периодически мои аккаунты не удаляли. В TikTok вообще, наверное, раза три восстанавливалась. Я набирала и 50, и 70 тысяч человек. Мне кажется, мои аккаунты удаляют из-за большой популярности. Но я очень быстро набираю подписчиков заново, – говорит Людмила.

У женщины три дочери. Старшей 16 лет, она учится в лицее в 10 классе и тоже пробует себя в качестве блогера. У девочки три с лишним тысячи подписчиков в Instagram и почти 25 тысяч – в TikTok. Младшим дочерям Людмилы пять и четыре, и они пока ходят в детский сад, а также занимаются в театральном кружке и модельном агентстве. Женщина иногда показывает их в своих видео.

– Я сразу стала снимать трендовые ролики: танцы, сценки под закадровые голоса и песни. Сначала получалось не очень, а потом пошло как по маслу. Первые мои видео бесследно исчезли вместе с аккаунтами, но я не расстраиваюсь. Некоторые ролики мы снимаем вместе с дочкой, я стараюсь ее пиарить, – рассказывает Людмила.

liudmilabratchun Видео Людмилы Братчун.

Личные границы и хейтеры

Одноклассники старшей дочери, учителя и воспитатели в детском саду, куда ходят младшие, знают о творчестве Людмилы. В целом, по словам женщины, все реагируют нормально. Один учитель пожилого возраста пытался делать ей замечания, но она сразу же расставила личные границы, и с тех пор ее не осмеливаются критиковать.

А вот от хейтеров в комментариях никуда не деться. «По ней психушка соскучилась», «Да она пьяная», «Ваши дети вас не стесняются?», «Женщина, идите работать, не страдайте…», – пишут люди на ее странице.

liudmilabratchun Видео Людмилы Братчун.

– Я уже привыкла к негативу, который мне пишут, и не обращаю на это внимания. Даже почти не чищу комментарии. Поначалу меня это задевало, а сейчас все равно. Раньше за меня даже заступались мои поклонники, а сейчас и они не реагируют. Мы с ними на своей волне, хейтеры – на своей, – считает блогер.

Людмилу нередко включают в свои обзоры блогеры с YouTube. Ее часто высмеивают, но она относится к этому философски и считает это дополнительным пиаром для себя. При этом, по ее словам, число подписчиков для нее не главное.

– Самое главное – быть в тренде. Мне не страшно потерять свои аккаунты, я легко могу начать все заново, – уверена Людмила.

liudmilabratchun Видео Людмилы Братчун.

Нужен муж

На своей популярности блогер пока почти ничего не зарабатывает. Аккаунт в TikTok она никак не монетизирует, для нее это скорее хобби и развлечение. А в Instagram ей начали заказывать рекламу, но пока все это находится на стадии первых проб.

В оффлайне Людмила работает в сфере строительства и ремонта, и одна воспитывает своих детей – с мужем она развелась. Но, возможно, скоро она найдет себе новую пару – недавно ее пригласили на передачу «Давай поженимся!».

liudmilabratchun Видео Людмилы Братчун.

– Мне сказали, что оплатят дорогу и проживание, и можно будет взять с собой в поддержку кого-то. Дочка старшая хочет поехать, – говорит блогер.

К своему избраннику Людмила не предъявляет каких-то сверхтребований: мужчина должен быть в возрасте до 40 лет, не нищий. Возможно, депутат. Дата съемок пока не назначена, но подписчики Людмилы уже с нетерпением ждут передачи с ее участием.

liudmilabratchun Видео Людмилы Братчун.

Читайте также:

Полюбить себя. Как алтайская девочка-блогер борется за возможность ходить без костылей

Мама называет Ангелину Русалочкой – как героиню сказки, которая ходила через боль (подробнее)

Сколько зарабатывает алтайский блогер на хайпе

На инстаграм Солванова подписаны больше 75 тысяч человек (подробнее)