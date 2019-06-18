Сколько зарабатывает алтайский блогер на хайпе

В свои 24 года Сергей Солванов уже успел стать популярным алтайским блогером. На инстаграм мужчины подписано больше 74 тысяч человек и эта цифра с каждым днем только растет. По словам блогера, в Барнауле ему нет равных.

Сергей родом из села Ельцовка, в Барнаул он переезжал на время учебы. Именно в краевой столице два года назад мужчина и начал снимать свои первые видео.

- Я проснимал год, потом бросил на какое-то время, был непростой период. После я на год вернулся в деревню, чтобы помочь родителям. Тут скучно и одиноко и я снова начал заниматься своим аккаунтом. Сейчас я каждый месяц приезжаю в Барнаул на 3 дня, чтобы наснимать контента, - поясняет Солванов.

Для Сергея блоггинг – это любимое хобби, в развитие которого он без малого вложил 200 000 рублей (на рекламу аккаунта). Как он рассказал «Комсомолке», главная цель пародий и пранков в его инстаграм – это вызвать у своих подписчиков улыбку, заставить отвлечься от повседневной суеты и обратить внимание на социальные проблемы. Например, недавно он помог одинокому старику и этим поступком вдохновил других. Видеоролик с преображением пенсионера быстро разлетелся по социальным сетям. Только на странице Сергея он набрал около 138 тысяч просмотров.

Фото: скриншот видео со страницы Сергея в соцсетях

Также для мужчины важно, чтобы своей деятельностью он вызывал уважение у жителей края.

- Когда я иду по Ленина, и меня узнает много народа, респектуют мне – это бесценно, - добавляет блогер.

К слову, на раскрученном аккаунте можно еще и подзаработать на рекламе. Сергей отмечает, что при «живых» 100 000 подписчиках и умении показать себя можно гарантированно иметь 50 000 рублей, а то и больше.

- На рекламе я могу заработать 10 тысяч, 40 и больше, а могу и ничего не заработать. Сейчас я не все свое время этому уделяю, да и это мое хобби. Деньги для меня не главное в этом занятии, - рассказывает Сергей.

Еще блогер уверен, что инстаграм – отличная площадка для рекламы собственного бренда. А вот чужую рекламу на своей странице блогер тщательно фильтрует. Говорит, его смотрят и дети, поэтому соглашаться на все подряд он не может, да и не хочет - денег и так хватает.

Сейчас блогер живет в родной деревнеФото: из личного архива героя(ев) публикации

Солванов утверждает, что в Барнауле у него нет конкурентов, поэтому он чувствует на себе большую ответственность.

- Если бы у меня появился конкурент, я был бы только рад. Все эти «барнаульские блогеры», которые просто выставляют себя - тупая накрутка. Я всех их знаю, но никто из них на меня не подписан. Это зависть и ненависть ко мне. Люди уже давно не смотрят на просто красивые фото, поэтому, прежде всего, нужно думать о своей аудитории, - говорит Солванов.

В жизни нет заветной формулы успеха, поэтому чтобы чего - то добиться, нужно много работать. По мнению Сергея, самой главной ошибкой начинающих блогеров является их желание скопировать кого-то. Вместо этого нужно делать что-то свое, уникальное. И конечно, быть напористым и не бросать затею после первых трудностей.

Уже осенью Сергей собирается переехать обратно в Барнаул, который ему очень импонирует. Тогда Солванов планирует полностью посвятить себя блоггингу и приумножить количество своих подписчиков.