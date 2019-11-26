Полюбить себя. Как алтайская девочка-блогер борется за возможность ходить без костылей

16-летняя Ангелина Федорова из села Чистоозерка Завьяловского района – очень необычная девочка. Помимо того, что она умница (учится на «отлично») и красавица (это субъективное мнение редакции), школьница ведет бьюти-блог в Instagram. А еще она снимает видео в TikTok, в которых разыгрывает разные роли. Но за этим всем скрывается человек, который всю свою жизнь борется за то, чтобы нормально сидеть и ходить.

14 операций за 16 лет

В подписчиках у Ангелины более двух тысяч человек – это почти в два раза больше, чем число жителей Чистоозерки. Сначала это был просто аккаунт в Instagram, как миллионы других. Подписчики стали расти с тех пор, как почти год назад о девочке показали сюжет по Первому каналу. «Русфонд» собирал ей средства на операцию в Германии – 14-ю по счету в ее жизни.

Ангелина родилась с вывихами (дисплазией) обоих тазобедренных суставов. Сначала ей делали только лечебный массаж, затем дважды прооперировали вывих левого сустава, и его удалось исправить. А вот с правым до сих пор серьезные проблемы. После десятка операций стало только хуже: бедренная кость укоротилась на 8 см, а сам сустав оказался обездвиженным.

– В Германии меня прооперировали удачно. Только не удалось удлинить ногу, поэтому разница так и осталась. Это компенсируется ортопедической обувью. Основная проблема в том, то я так и не могу полноценно сидеть. Сустав работает, но мышцы очень сложно поддаются разработке. Однако я все равно разрабатываю их в надежде увидеть результат. И он действительно есть. Я хоть и не полноценно, но могу сидеть на каком-нибудь мягком диванчике или высоком стуле. Возможно, согнуть ногу на 90 градусов и не получится. Для этого потребуется пластика – мне не хватает мягких тканей. Это потому что из раза в раз врачи резали в одном месте, и мышц там практически не осталось, – говорит Ангелина.

В пять лет у девочки начал искривляться позвоночник. Ангелине установили металлоконструкцию для выпрямления позвоночника, но она сильно сдавливает внутренние органы, ее нужно менять. Девочка передвигается на костылях, сидеть может, только сильно откинувшись. Искривление прогрессирует. «Русфонд» организовал еще одни сборы на новую операцию в Германии – для Ангелины уже собрали 6,8 млн рублей.

Видео Первого канала и Русфонда, которое сняли перед сборами на первую операцию в Германии для Ангелины.

– Когда меня впервые показали по Первому каналу, на меня стали подписываться люди и задавать много вопросов. Я стала писать посты, в том числе о своей болезни. Честно говоря, я сомневаюсь, можно ли это назвать блогом. Сейчас мало пишу, но планирую возобновить. Надеюсь, это поможет мне развить коммуникабельность.

Блог как способ самовыражения

Ангелину называют в первую очередь бьюти-блогером: она часто выкладывает свои фотографии в разных образах, которые воплощает с помощью косметики, снимает уроки макияжа. Сначала это просто помогало ей полюбить себя, забыть о своем недуге, а теперь стало полноценным хобби.

– Мое увлечение косметикой началось лет в 14. Создание образов – это способ самовыражения. Мне это действительно нравится, и в будущем я хочу уделять этому больше времени. Я черпаю вдохновение из фотографий в интернете, при прослушивании музыки. Свои навыки я часто «отрабатываю» не только на себе, но и на подругах – девочки прибегают краситься перед праздниками.

Ангелина также зарегистрирована в ультрапопулярной соцсети TikTok, где снимает видео под музыку, разыгрывает сценки про школьную жизнь, жизненные ситуации, примеряет на себя различные образы – от «няшной» и «кавайной» девочки до психически нездорового человека.

gelya.f29 Образ Ангелины Федоровой.

– Мне очень нравится отыгрывать различные роли, изображать эмоции, особенно перевоплощаться во всякие образы при помощи косметики. Темы для видео находятся сами: я листаю рекомендации и отбираю для себя те, которые мне нравятся.

В TikTok у Ангелины 23,5 тыс. подписчиков. Среди них есть и односельчане, и одноклассники, но отзывы и мнения о своем творчестве девочка получает в основном от незнакомых людей. Очень многие делают ей комплименты по поводу внешности.

– Это приятно, но даже сотни комплиментов не помогут полюбить себя, пока сама не разглядишь все свои плюсы. У меня пока не особо получается – мое тело в шрамах после операций, деформировано из-за болезни. Но я стараюсь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/746142" frameborder="0"></iframe> Видео Ангелины Федоровой.

Мама Ангелины надеялась, что к 10 годам череда операций закончится, и дочка будет вовсю бегать, но так получилось, что Ангелина учится на дому с 5-го класса. Она лишь иногда ходит в школу, а уроки учит лежа.

В семье Федоровых есть еще дети: у девочки пятилетний брат и двухлетняя сестра. Многодетной маме приходится все свое время уделять детям, а глава семьи занимается лесопильным бизнесом.

С медициной в Чистоозерке довольно туго: если Ангелине нужно к врачу, приходится ехать в Барнаул – а это 250 км. В марте девочка вновь полетит в Германию – исправлять сколиоз на средства Русфонда. Это операция будет более сложной, чем предыдущие. Немецкие врачи планируют удалить старую металлоконструкцию, а затем установить новую, которая зафиксирует позвоночник в правильном положении.

Это позволит значительно улучшить качество жизни Ангелины. Не исключено, что потребуются новые операции: у девочки также деформирована грудная клетка. Но сначала ей нужно исправить сколиоз и пройти реабилитацию.

gelya.f29 Ангелина Федорова: "Котики всегда делают меня счастливой"

После окончания школы девочка хочет получить высшее образование психолога. Но будущую профессию пока планирует связать с косметологией.

– Для меня важно иметь высшее образование, так я буду чувствовать себя более спокойно. Но работать хочу визажистом-косметологом. Ну и, конечно, вести блог. Хотелось бы, чтобы моя страница стала местом, где люди могли бы вдохновляться.

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