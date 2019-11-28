Первое, второе и компот. Алтайских осужденных кормят так же, как в мэрии

Похоже, слово «баланда» скоро совсем исчезнет из лексикона осужденных. С 2016 года действуют новые правила питания, согласно которым меню заключенных должно быть разнообразным, а пища на столе – горячей. Вместо баланды «на зоне» готовят борщи и рассольники, сами пекут хлеб, а всю пищу ежедневно проверяет медработник.

Корреспондент «Комсомолки» продегустировала обед в алтайском ЛИУ-1 (лечебно-исправительном учреждении) и сравнила еду зэков с той, что предлагают в столовой администрации Барнаула.

Большие порции и отсутствие выбора

Столовая ЛИУ-1 выглядит в точности, как школьная. Здесь стоят новые деревянные столы, стулья с мягкими сидениями, повара в белоснежной форме. Стены в помещении выкрашены в теплый персиковый цвет, на окнах – тюль в тон. Но внимательный глаз увидит, что здесь есть отдельное окошко для выдачи хлеба в массивной металлической двери, вся посуда пластиковая, а не фарфоровая, и нет вилок. Да и повара – исключительно мужчины.

Готовят тут вполне прилично. На обед корреспонденту подали борщ, гречневую кашу с котлетой и соусом, салат со свежей капустой и чай. Первое, что замечаешь – огромные порции. Даже очень голодной женщине съесть весь обед будет непросто. Кстати, в женских колониях порции поменьше.

В столовой ЛИУ-1.Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Еда поразительно похожа на школьную. Примерно так же кормят горячей пищей в столовой барнаульской мэрии, которой занимается комбинат школьного питания «Глобус». Только в колонии не готовят выпечку и кондитерские изделия, да и выбора нет: ешь, что дают, а не прикидываешь, какой из трех салатов тебе взять.

Есть разница и в нарезке продуктов: картошка в супе крупнее, чем нарезают в столовой городской администрации. Ее так и хочется поделить ложкой на две части. Что касается вкуса, то борщ похож на… борщ. Ну, правда, ничего особенного в нем нет: густота средняя, немного недосолен – что даже хорошо для здоровья. Для тех, кто любит много соли, на столах стоят большие солонки.

Соуса в гречке достаточно, она не сухая. Котлета нежирная – пожалуй, в столовой мэрии они посочнее. Возможно, это оттого, что в «режимные» мясные изделия не кладут хлеб или картофель. Капуста хрустит, как и положено свежей капусте.

Борщ в столовой ЛИУ-1.Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

В чае сладости почти нет: в день каждому заключенному положено 35-50 граммов сахара (максимум – пара столовых ложек). Это соразмерно с нормой, которую рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Этот объем и делят на все напитки.

Самым вкусным из всего показался хлеб: у него довольно толстая румяная хрустящая корочка. Так и хотелось взять целую булку и начать грызть ее, как в детстве.

Горячее питание на 82 рубля

В алтайских колониях, как и во всей стране, действует режим трехразового питания (завтрак, обед и ужин) с интервалами между приемами пищи не более 7 часов. На завтрак и ужин готовят по одному второму блюду, дают напиток и чай. На обед – первое, второе блюда, салат и напиток. Из напитков – чай, компот и кисель, причем чай дают ежедневно, а компот и кисель чередуют.

Столовая в ЛИУ-1.Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

В рацион осужденных входят крупы, овощи, хлеб, мясо, рыба, творог, сливочное масло, куриные яйца. На каждый продукт – свой норматив в граммах. Также есть норматив по калориям, и задача заведующего столовой – составить разнообразное меню с учетом этих параметров. Нельзя, к примеру, кормить осужденных целый день одной картошкой: одни и те же блюда не должны повторяться более двух-трех раз в неделю, а один и тот же продукт нельзя готовить и на обед, и на ужин.

– У нас все строго: нельзя, например, дать заключенным любую свинину, купленную с рынка. Свиней мы, во-первых, выращиваем сами, а во-вторых, мясо должно иметь соответствующие документы, подтверждающие качество. Из рыбы даем сельдь, навагу, путассу, а также в целях разнообразия питания приобретаем рыбные полуфабрикаты, осужденные их едят с аппетитом, – говорит начальник отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения ЛИУ-1 Евгений Горбунов.

На завтрак заключенным чаще всего дают молочную кашу. На обед в колонии варят борщ, щи, рассольник, харчо, полевой и рыбный супы, суп с яйцом и лапшой, диетный суп с пшеном. На второе идут овощное рагу, гречневая каша и другие гарниры из крупы, тушеная капуста, макароны. Мясо чаще всего подают в котлетах и тефтелях, рыбу жарят или тушат.

Меню в столовой ЛИУ-1.Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Большинство продуктов алтайские колонии выращивают и производят сами, поэтому и обходится еда недорого – на питание одного заключенного в день тратят в среднем 82 рубля.

Здоровая еда без «вкусняшек»

Пищу заключенных можно с уверенностью назвать здоровой: соли и сахара в ней мало, нет майонеза и других продуктов с трансжирами, белого хлеба – тоже. Всю еду перед подачей ежедневно пробует медработник. От режимного питания многие стройнеют – но при условии, что есть физическая нагрузка.

Хлеб в каждой алтайской колонии пекут самостоятельно – второго сорта и ржаной. В ночь выпекают одну суточную норму, поэтому практически отсутствует понятие «вчерашний хлеб». В среднем в ЛИУ-1 за день съедают около 500 булок по 750 граммов – в учреждении содержится более 600 человек.

Хлеб нарезают строго по норме на кусочки по 50 и 100 граммов – эту задачу выполняет заключенный, который трудится на должности резчика. В день мужчинам положено по 550 граммов хлеба, ВИЧ-инфицированным – 450 граммов, так как у них особая диета. К примеру, на завтрак больным выдают сливочное масло, и чаще, чем другим, положены куриные яйца (три раза в неделю).

Хлебопекарный цех в ЛИУ-1.Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Повара ЛИУ-1 готовят не только на колонию, но и для осужденных, работающих на барнаульском шинном заводе. Еду им отвозят в больших металлических термосах. Это единственная еда «на вынос» – другим осужденным выносить что-либо из столовой запрещено.

Правила довольно строгие, но осужденные все-таки балуют себя «вкусняшками»: что-то им передают из дома, что-то они покупают в магазине при колонии. Здесь даже есть «стол заказов»: можно попросить привезти мандарины к Новому году или коржи для торта, если у кого-то планируется день рождения.

Четыре тысячи котлет в час

Столовая и пищеблок ЛИУ-1 признаны образцовыми. Здесь выстроены отдельные мясной, рыбный и варочный цеха, причем расположены они в определенном порядке. Больше всего впечатляет варочный цех: здесь стоят огромные баки объемом по 400 для приготовления супов и каш, такие же огромные сковороды, невероятных размеров лопаты для перемешивания продуктов и черпаки.

Варочный цех в столовой ЛИУ-1.Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Осужденные не моют посуду руками: на это у них есть огромная промышленная посудомоечная машина. Из интересной техники также стоит отметить машину по изготовлению котлет: она выдает по 4000 изделий в час. То есть, на то, чтобы накормить котлетами всю колонию, нужно меньше 15 минут. «Фарш дольше замешивать, чем котлеты делать», – шутит один из поваров.

У всех осужденных, работающих в пищеблоке, есть образование поваров. Учились все здесь же, в колонии, санитарные книжки получали тоже уже за решеткой. Даже если у осужденного до заключения было поварское образование, его обязательно обучают заново.

Посудомоечная машина в ЛИУ-1.Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Кстати, вопреки расхожему мнению, не все, кто сидит в ЛИУ-1, больны чем-то заразным. Просто в этом учреждении занимаются лечением наркомании, и большинство тех, кто получает срок за распространение наркотиков, попадает сюда. Разумеется, далеко не все их них сами употребляли запрещенные вещества. Повара тут здоровые, каждого из них перед работой проверяет медработник. Если кто-то заболел, то согласно Трудовому кодексу РФ, он имеет право на больничный.

Кстати, в воспитательных колониях режим питания вообще смахивает на санаторный: тут кормят пять раз в день и дают какао и соки. Стараются в учреждениях ФСИН повкуснее кормить и беременных женщин. Но все-таки стоит признать, что еда эта – казенная, и лучше питаться дома. А это уже зависит от того, как человек соблюдает законы.

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