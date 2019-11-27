2019-11-27T08:45:59+03:00
Происшествия

Нужна помощь: в Барнауле скончалась школьница, пролежавшая два месяца в коме после ДТП на переходе

Похороны девочки пройдут 28 ноября
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Девочку сразу же госпитализировали в краевую клиническую больницуДевочку сразу же госпитализировали в краевую клиническую больницуФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле простятся с девятилетней ученицей лицея №86. Как сообщает «Инцидент Барнаул», малышка воспитывалась в малообеспеченной семье, поэтому родные просят неравнодушных жителей краевой столицы помочь родителям, утратившим ребенка.

Напомним, 24 сентября на улице Челюскинцев в районе дома №115 водитель ВАЗ-2107 сбил ребенка на пешеходном нерегулируемом переходе. Девочку сразу же госпитализировали в краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи, два месяца она пролежала в коме.

Очевидцы сообщали, что на этом аварийном участке не работает светофор. Из-за этого люди вынуждены перебегать через дорогу, а водители не особо желают останавливаться и пропускать пешеходов. Как дело обстояло в тот злополучный день – неизвестно.

По словам подписчицы сообщества Анны, девочка скончалась 26 ноября. Её мама инвалид, у которой еще несколько детей. Поэтому семья как никогда нуждается в деньгах.

Если вы хотите помочь, деньги можно перевести на карту Сбербанка – 4276020342396055 (Наталья Александровна П.). Похороны девочки уже организовали. Предположительно, прощание пройдет завтра, 28 ноября.

- Сегодня с утра должно было быть вскрытие. Катя училась в третьем классе, была очень ответственной. Самое обидное, что ребенок соблюдал правила, тем не менее, все так получилось… - добавили в лицее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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