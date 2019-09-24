Парень на «Жигулях» сбил 9-летнюю девочку в Барнауле

СЕГОДНЯ 11:18 2019-09-24T11:18:21+03:00

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В Барнауле рано утром на нерегулируемом пешеходном переходе сбили школьницу. Ребенка с травмами увезли в больницу, сообщают в городском паблике «Инцидент Барнаул».

В восьмом часу утра 24 сентября на улице Челюскинцев сбили 9-летнюю девочку. Это произошло в районе дома № 115, школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил 19-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2107.

В результате ДТП ребенок получил травмы, девочку увезли в «Краевую клиническую больницу». По словам очевидцев, там, где произошла аварии не работает светофор. Поэтому людям приходится перебегать дорогу из-за того, что водители просто не останавливаются и не пропускают пешеходов.

Также очевидцы добавили, что удар был достаточно сильный, от травмы девочка якобы потеряла много крови.

- Ребёнка от удара отбросило на метров 10, лямки от рюкзака даже оторвало, - написал Андрей.

ИСТОЧНИК KP.RU