Видео жуткого ДТП в Бийске: Toyota на бешеной скорости насмерть сбила девушку

В интернете появилось видео смертельного ДТП, которое произошло в Бийске вечером 3 марта.

Бийск ДТП со смертельным исходом 3.03.2019.Видео: DIGIBI.RU. https://www.youtube.com/watch?v=mpnP_yroYug.

Тогда автомобиль Toyota Mark II летел по улице Васильева со скоростью не менее 160 км/ч. Именно это после трагедии расскажут очевидцы. Пешеходы в этот момент переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. С одной стороны шли два парня, с другой – 27-летняя девушка. Одна машина остановилась, чтобы их пропустить. А что произошло дальше – по-настоящему шокирует.

Когда девушке до тротуара оставалось пройти несколько метров, ее на бешеной скорости сбивает автомобиль. Она подлетела и рухнула на асфальт. Автомобиль скрылся с места и, как оказалось, протаранил еще два автомобиля. Пешеходы, которые вместе с девушкой переходили дорогу, несколько секунд не могли поверить в произошедшее, но после пошли к лежащей на асфальте девушке. Один из мужчин стал звонить в «скорую помощь», подбежали еще несколько человек и подъехали две машины.

От полученных травм девушка скончалась в машине «скорой помощи».

В социальных сетях неравнодушные горожане выражают соболезнования семье, в которой произошла трагедия. Несколько человек стали очевидцами страшной аварии.

- Я стоял недалеко и услышал удар. Тело будто из машины выпрыгнуло, а потом тачка ушла в сторону Зеленено Клина. Я подошел, девочка лежит, лодыжка у нее вывернута была, одного ботинка не было на ноге, шапка валялась на дороге у светофора. Тогда еще она дышала, - написал очевидец Артем.

- Проезжала как раз в это время по Васильева, так же чуть не попала в этот замес. Водитель ехал не менее 160 км/ч, а то и больше, захотел убиться сам, люди-то тут причем! - написала Елена.

За рулем находился 42-летний житель Бийска. Его смогли разыскать спустя три часа после ДТП. По неофициальным данным, мужчина находится в сильном алкогольном опьянении.