Главный нарколог Алтайского края рассказал, что будет со справками для водительских прав

Новый порядок получения прав, который должен бы заработать по всей России с 22 ноября, отменен. Так решили из-за серьезного скачка цены за справку от нарколога и реакции президента Владимира Путина. Ранее по всей стране в наркологических центрах собирались огромные очереди. Людей не останавливал ни мороз, ни тысячи других претендентов. В Барнауле, только по официальным данным, количество посетителей увеличилось в восемь раз.

По старой схеме

Алтайские водители за последние два дня заполнили коридоры наркодиспансера. Это случилось из-за сообщений о том, что цена за справку, необходимую для получения или продления водительских прав, может подняться до 8800 рублей. 22 ноября состоялась пресс-конференция с главным наркологом Алтайского края Андреем Ивановым. Он пояснил, что изменения будут плавными, цена за справку составит максимум 4500 рублей, а углубленные анализы (мочи и крови) будут проходить, скорее всего, не все.

По словам врача, сообщество алтайских наркологов изначально выступало против таких изменений. Сама идея серьезной проверки на алкоголь и наркотики в крови импонирует специалистам, но цена за услуги отпугивает всех.

- Нужно, чтобы была лабораторная диагностика этих состояний, чтобы диагноз ставился с помощью исследований и подтверждался ими. Сегодня такие исследования внедряются, у нас это в Барнауле уже есть. Я считаю, что нужно закупить оборудование еще в Рубцовск и Бийск. Сейчас это используется для медосвидетельствования, - рассказал Андрей Иванов.

Но повальное использование новых технологий специалисты не одобряют. Мало того, что на получение результатов уйдет значительно больше времени, так это еще и нужно не всем. Пока, чтобы определить нетрезвого водителя за рулем, достаточно хорошего алкотестера.

Докупить и обезопасить

По словам Андрея Иванова, чтобы уменьшить аварийную обстановку на дорогах, нужно докупить оборудование хотя бы старого образца в 30 районов края. Уже благодаря этому удастся на месте происшествия определить состояние водителя и лишить его прав.

- Нам нужно оснастить минимальным оборудованием районы, это можно сделать за счет целевой программы по правонарушениям. Если брать иммунохроматографический анализатор, он стоит в пределах 130 тысяч. Это оборудование должно быть в каждой центральной районной больнице, а для углубленного анализа нужно три центра в больших городах, - пояснил Андрей Иванов.

Такой аппарат (CDT-тест) можно использовать по-разному. Он есть в краевой клинической больнице, на нем проводят иммунные анализы. Многофункциональный тестер помогает не только в наркологии, но и в терапии, ревматологии и других областях.

Что касается порядка получения водительских прав - он все же претерпит изменения. Сейчас нельзя точно сказать, как это будет, решение примут позже. Пока это отложили до июня 2020 года. Приказ отменили после комментария Владимира Путина, который отметил, что изменения должны быть плавными и постепенными. Теперь наркологическое сообщество и НИИ наркологии Москвы будут тщательно прорабатывать порядок получения прав и требования для углубленного анализа водителей. А пока водители могут вздохнуть спокойно: возможно, приказ распространится не на всех действующих и будущих автолюбителей, как и было до этого.

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