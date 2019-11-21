Занимайте очередь, будете 94-м: барнаульцы штурмуют наркодиспансер, чтобы успеть взять дешевую справку
Автомобилисты в шоке – по новым правилам с 22 ноября цена за справку из наркологии, необходимую для получения водительских прав, взлетит как минимум в 10 раз. Судя по всему, барнаульцам вместо 300 рублей придется выложить минимум 3000. Именно поэтому в последние пару дней барнаульский наркодиспансер бьет все рекорды по популярности – хвост гигантской очереди из автомобилистов, которые получают или продлевают права, порой «выглядывает» на улицу. Медики даже открыли запасной вход с длинным коридором, чтобы водители не мерзли в 25-градусный мороз на улице.
Очередь в краевой наркодиспансер.Автор видео: Денис Борзов
Новый день - новый закон
Итак, для тех, кто еще не в курсе - с 22 ноября в России начинают действовать ужесточенные правила медосвидетельствования на получение прав. Будущие водители теперь обязательно должны проходить тест на содержание наркотиков в моче и крови. Углубленный анализ на алкоголь позволяет узнать, с какой периодичностью водитель употребляет спиртное. А тест на наркотики с оттенком индикатора распознает, что принимал человек: для опиатов цвет один, для каннабиноидов - другой, для амфетаминов – еще один.
В связи с тем, что анализ станет сложным, кратно увеличится и его стоимость. В зависимости от региона - где-то в 3-4 раза, а где-то и в 15! Причем чем больше категорий, тем дороже выйдет справка.
Кто следующий?
Чтобы своими глазами увидеть, что происходит в день пик в краевом наркодиспансере, корреспондент «Комсомолки» решил лично сходить туда.
Претенденты на недорогую справку у диспансераФото: БОРЗОВ Денис
И правда, барнаульцы решили заскочить в уходящий поезд. Врачи рассказывают, что очередь водители начали занимать с раннего утра, еще до открытия диспансера. Пытаюсь сосчитать, сколько в данный момент человек в этом «хороводе»: …89, 90, 91 ,92… Народ толпится в довольно узком коридоре.
- Кто последний? – спрашивает только что зашедшая молодая девушка.
- Че орешь, стоишь за мной, и стой – 94-ой будешь! - дерзко отвечает ей впереди стоящий мужчина средних лет.
Атмосфера не очень благоприятная. Народ злится. Особо нервные выходят на улицу на перекур. А очередь тем временем становится все длиннее и длиннее… Прорвавшись к началу, направляемся к счастливчикам, которые с минуты на минуту получат заветную «бумажку».
- Стоим уже третий час, коллеги предупредили, что с завтрашнего дня справка подорожает на несколько тысяч. Сегодня можно еще отхватить по старой цене - 300 рублей, - говорит автомобилист Игорь Сураев.
Самое начало очередиФото: БОРЗОВ Денис
Толком расспросить проходящих сотрудников наркодиспансера не удается. «Извините, очень много работы», - жалуются работницы, и их можно понять. Врачи работают на пределе возможностей. Люди из очередей уверяют, что женщины даже сократили свой законный получасовой обед, чтобы успеть принять побольше народу. Из кабинетов слышно, как разрывается телефон – но на него уже не обращают внимания, все заняты.
Информацию о том, сколько же будет стоить заветная справка завтра, 22 ноября, даже врачи толком сказать не могли. Одни называли цену в 3,5 тысячи рублей, другие – 7 тысяч. Но 21 ноября после обеда на сайте Алтайского краевого наркологического диспансера появилась информация: «Выдача справок водителям транспортных средств до 31.12.2019 года будет осуществляться в прежнем режиме. Стоимость осмотра врачом психиатром-наркологом 300 рублей». Это подтвердил и главный врач Алтайского краевого наркологического диспансера Андрей Иванов. Что будет со справками в 2020 году - пока не известно.
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ИСТОЧНИК KP.RU