Главный алтайский нарколог: «Вытрезвители нужны в Барнауле, Бийске и Рубцовске!»

Недавно Госдума приняла законопроект в первом чтении о возвращении вытрезвителей. Предполагается, это позволит спасти десятки тысяч людей, которые пьяными замерзают на улицах. Пребывание в нем обойдется в 1,5-2 тысяч рублей. Оплачивать услуги учреждения должны будут попавшие туда люди. Нужны ли вытрезвители на Алтае, не приведет ли это к тому, что учреждения станут очередным способ честного отъема денег у населения – обсудили во время эфира на радио «Комсомольская правда» – Барнаул».

Вытрезвители на Алтае 00:00 00:00

По мнению председателя комитета по здравоохранению и науке краевого Заксобрания Александра Лазарева, вытрезвители в стране и крае нужны. Это поможет снять нагрузку с медиков, которые вынуждены заниматься такими случаями.

- Нужно организовать работу с людьми в состоянии алкогольного опьянения. Четверть из таких пациентов нуждается в медицинской помощи. А сколько людей, которым стало плохо на улице, а их приняли за пьяных? У меня был случай, когда на остановке лежал человек, которого все посчитали пьяным, и которому никто не подошел – он умер от инфаркта. Поэтому проблему решать нужно системно, потому что и медики страдают, чего греха таить, мы постоянно это слышим. Представьте себе стационар, который занимается неотложными состояниями. Туда идет поток пьяных пациентов. Это вносит дезорганизацию в работу. Многим и помощь-то не нужна – им бы проспаться. Это отвлекает медиков, которые должны заниматься тяжелыми больными, - говорит депутат.

Интересно, что от пьяных открещиваются и полицейские, мол, писанины с ними не оберешься, поэтому, если человек не нарушает порядок, то его особо никто и не трогает.

По словам специалистов, сейчас люди стали меньше пить крепких напитков и все больше употребляют слабые спиртные напитки, но пьяные люди в полубессознательном состоянии по-прежнему встречаются на улицах.

- У нас много людей, страдающих алкоголизмом, но вытрезвители нужны и для обычных граждан, которые перебрали, находятся в общественных местах и не могут самостоятельно дойти до дома, - говорит главный алтайский нарколог Андрей Иванов. - Главная задача в том, чтобы беспомощного человека в морозы привезти в это учреждение, чтобы не замерз, не натворил чего-нибудь или сам не стал жертвой. Законодательство должно расставить все по местам, сейчас вытрезвители существуют в ряде регионов страны — Татарстане, Томской и Челябинской областях. Они все организованы в системе социальной защиты. Потребность в Алтайском крае в вытрезвителях есть. Их нужно организовать, с моей точки зрения, по одному в крупных городах – Барнауле, Бийске и Рубцовске. В остальных такой необходимости нет. Для них нужны учреждения, они должны быть специально оборудованы. По опыту других регионов, происходит это за счет бюджетов.

Вместе с видимой необходимостью люди опасаются, что вытрезвители вернут те времена, когда людей «брали» за выпитую возле дома банку пива.

- Ничем хорошим вспомнить вытрезвители не могу. Я однажды был в вытрезвителе, там был мужик в майке, трусах и валенках. Он из дома выскочил к ларьку, его на пути перехватили. Утром, когда всех уже отпускали, на него смотрят и понимают, что он не доедет. Не знаю, какими вытрезвители будут сейчас, не думаю, что лучше и человечней, чем раньше, - сказал барнаульский писатель Сергей Тепляков.