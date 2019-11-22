В Алтайском крае завершил свою работу XI Слёт сельской молодежи Сибири

С 19 по 22 ноября Алтайский край в одиннадцатый раз принимал Слёт сельской молодежи Сибирского федерального округа «Территория развития: Сибирь».

Слёт объединил 300 инициативных и креативных молодых людей из всех регионов Сибирского федерального округа. В течение нескольких дней они прокачивали свои лидерские качества, знакомились с практиками успешных проектов по созданию молодежных пространств, получали новые компетенции и наполнялись идеями для развития сельских территорий.

Помогли им в этом образовательные площадки: «Креативная экономика», «Мой бизнес», «Создание многофункциональных молодежных общественных пространств в сельских территориях», «Российский союз сельской молодёжи». Эксперты из Москвы, Ульяновска, Липецка, Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Алтай познакомили ребят с эффективными технологиями, механизмами и кейсами, позволяющими сделать жизнь сельской молодежи более интересной и разнообразной.

XI Слёт сельской молодежи Сибири

В рамках экспертной сессии с участниками Слёта сельской молодежи встретились: депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова, заместитель председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания, председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов, представитель Губернатора и Правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань, первый заместитель председателя ОМОО «Российский союз сельской молодежи» Дмитрий Пекуровский (г. Москва), министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов и другие эксперты.

Ребята обсудили с гостями и экспертами Слёта различные вопросы: от создания коворкинг центров до грантовой поддержки инициатив. «Мы рады, что есть возможность услышать инициативы, которые люди хотят реализовать на местах», – подчеркнул, обращаясь к участникам сессии, Дмитрий Перкуровский.

На площадке «Мой бизнес» участники Слёта обсудили особенности лидерства в современном бизнесе, узнали об инновационных структурах поддержки и о том, как вовлечь молодежь в предпринимательскую деятельность. «Диалог на равных» с алтайскими предпринимателями Николаем Леоненко и Оксаной Некрасовой был насыщен полезными советами и лайфхаками для участников встречи.

XI Слёт сельской молодежи Сибири

Анатолий Каратаев, эксперт-предприниматель, председатель регионального отделения ОМОО «Российский союз сельской молодёжи», руководитель проекта «Народная школа кооперации» (г. Липецк), рассказал о кооперации через практику. В ходе деловой игры участники площадки выяснили, что такое кооперация и каковы тенденции развития этого направления.

«Впервые участвую в таком мероприятии. Для меня на площадке все новое, тем более что я никогда не занималась бизнесом самостоятельно, и эта сфера мне мало знакома. Но все очень интересно, много ценной информации для себя приобрела!», – поделилась своими впечатлениями участница площадки Анна Кайст.

В рамках площадки «Создание многофункциональных молодежных общественных пространств в сельских территориях» представители девяти муниципальных образований Алтайского края, вошедших в пилотный проект по созданию молодежных коворкинг-центров в сельских поселениях, приняли участие в форсайт-сессии. Модераторами площадки выступили тренеры из г. Новосибирска – к.п.н. Ирина Юрочкина, научный руководитель молодежного центра «Содружество», куратор образовательно-методической деятельности Регионального ресурсного центра добровольчества Новосибирской области, и к.п.н. Елена Белая, научный редактор журнала «Развитие территорий», председатель региональной общественной организации «Содружество вожатых».

XI Слёт сельской молодежи Сибири

Итогом работы площадки стала разработка конкретных проектов, которые участники будут реализовывать на своих территориях.

«Наше пространство будет открытым в прямом смысле слова. Работали над проектом, как вокруг стадиона разместить детскую и баскетбольную площадки, уличные тренажёры, провести озеленение, чтобы была зона для прогулок. Есть идеи по привлечению средств, партнёров», – рассказал о своем проекте участник форсайт-сессии из Целинного района Алтайского края Алексей Назаров.

Поделилась эмоциями от работы с участниками и модератор площадки Елена Белая: «Мне было интересно работать в этом форсайте, потому что здесь создавалось общее пространство. После нашей совместной работы люди приедут домой со своим пониманием-представлением и своей идеей – может быть она совсем не будет похожа на то, что им предлагается сверху. Но она может оказаться даже более продуктивной, поскольку люди будут ею гореть, будут заражать своим энтузиазмом всех вокруг».

Участники площадки «Креативная экономика» работали на Слёте сельской молодежи во главе с модератором городских диалогов федеральной сети Центров прикладной урбанистики, заместителем директора Фонда «Ульяновск – культурная столица», экспертом по креативной экономике и созданию креативных пространств Дмитрием Шацковым.

«Что такое креативная экономика? Это экономика идей, задача которой создать такой проект, благодаря которому каждый сможет зарабатывать на своих идеях и творчестве, – уточнил эксперт. – Для реализации проектов нужны интересные, а лучше всего, уникальные идеи».

XI Слёт сельской молодежи Сибири

Одним из ключевых этапов в работе площадки стала деловая игра. После долгой и упорной работы, в ходе которой на все интересующие вопросы отвечал эксперт, участники поделились своими впечатлениями и эмоциями. Многие сделали вывод, что необходимо улучшать компетенции в той или иной сфере. Это совсем скоро может стать доступным. Дмитрий Шацков рассказал: «Мы, совместно с Центром прикладной урбанистики и Бюро Urban App, думаем над тем, как запустить образовательные программы для тех, кто хочет обучиться новым профессиям, чтобы работать в селе, например, стать модератором и реализовывать проекты креативной экономики, которые улучшат жизнь в деревне».

По итогу двух дней работы площадки участники не только выдвинули гипотезы, но и подготовили вполне реальные и уникальные проекты, которые могут принести прибыль.

Традиционно на Слёте проводит свою образовательную площадку Российский союз сельской молодежи. Не стал исключением и этот год. Основной вопрос, который обсуждался на площадке – что делать, чтобы молодежь оставалась в селе?

«В первую очередь, необходимо решить вопрос социального обеспечения. Молодежь хочет получать достойную зарплату, иметь возможность приобретения жилья. Все родители хотят водить своих детей в хорошую школу, в больницу, где есть специалисты узкого профиля, после работы выйти с ребенком на детскую или спортивную площадку, в центры творчества – это сегодня архиважно», – поделилась своим мнением Наталья Кувшинова.

Эксперт площадки, первый заместитель председателя ОМОО «Российский союз сельской молодёжи» Дмитрий Пекуровский рассказал о механизмах вовлечения молодёжи в реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Он уточнил, что в настоящее время существует много госпрограмм, есть возможность выйти на связь с экспертами, которые готовы взаимодействовать с представителями сельской молодежи и развивать инициативы на местах. Также участники площадки познакомились с опытом работы сети региональных и местных отделений союза.

В рамках деловых экскурсионных программ участники Слёта посетили перерабатывающие предприятия и передовые хозяйства Алтайского края, познакомились с деятельностью молодежных центров, встретились с предпринимателями, развивающими свой бизнес на селе.

XI Слёт сельской молодежи Сибири

После насыщенных образовательных программ ребята имели возможность активно отдохнуть: принять участие в квизе, настольных играх, турнире киберспорту организованном ООО «Центр Киберспорта», посмотреть литературный спектакль молодёжных непрофессиональных театров Алтая «История одной земли».

За несколько насыщенных и ярких дней участники Слета сельской молодежи получили мощный импульс к развитию и реализации всех задуманных планов и проектов.

Справка

Организаторами Слёта являются управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края совместно с ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет» при поддержке Правительства Алтайского края и аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

Партнерами мероприятия выступили: сеть санаториев «Курорт Белокуриха», бренд «Алтайский источник», группа компаний «Медовик Алтая», рекламная компания «Avenue», медиагруппа «Торговая марка», бренд «Молочная сказка», видеостудия Dyshes' Video, а также информационные партнеры – газета «Алтайская правда» и общедоступный региональный телеканал «Катунь 24».