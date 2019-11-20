Сельскую молодежь научат креативной экономике

С 19 по 22 ноября в Белокурихе проходит XI Слет сельской молодежи Сибирского федерального округа «Территория развития: Сибирь». Для участия в нем приехало около 300 молодых и инициативных ребят, которые живут на селе, болеют за свою малую родину и хотят, чтобы она процветала.

В работе слета примут участие молодые люди из Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской и Ульяновской областей, Республик Алтай, Тыва и Хакасия.

Фото: Управление по печати Алтайского края

– На слет приехали ребята, которым есть что сказать, готовые делиться опытом, включаться в разные инициативы, работать в сотрудничестве с государством, бизнесом и, что самое важное, выводить село в рост. А наша задача – помочь им это сделать, научить, рассказать, направить. Упор на этом слете будет сделан на креативную экономику и урбанистику на селе, – говорит Екатерина Четошникова, начальник Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

Какую программу приготовили для участников

В рамках слета будут организованы площадки, на которых выступят эксперты из Москвы, Ульяновска, Липецка, Новосибирской и Кемеровской областей и Алтайского края. Опытные специалисты поделятся с участниками эффективными технологиями, механизмами и практиками развития сельских территорий, приведут примеры успешных кейсов развития сельских территорий, проведут мастер-классы по лидерству и командообразованию.

– Я дам ребятам основы того, с чем можно подступить к своему делу. Участники слета узнают, как набрать результативную команду, получат представление о стилях лидерства и попрактикуют некоторые навыки руководителя, а также у них появится понимание, с чего вообще надо начинать свой бизнес, – поделилась эксперт, директор образовательного центра «ИМКА» Ольга Пронина.

Фото: Управление по печати Алтайского края

Второй день работы пройдет в виде практических занятий – участники слета посетят передовые хозяйства региона («Бочкари», СПО ССПК «Дружба»), а также съездят на экскурсию в заказник «Лебединый». Как отметил модератор одной из площадок Константин Емелин, подобная экскурсионная программа проводилась для участников молодежного управленческого форума «Алтай. Территория развития» в рамках площадки «Агропрорыв» и собрала много положительных отзывов.

Создание коворкинг-пространств

– В этом году основная задача слета – дать второе дыхание региональному отделению Российского союза сельской молодежи, а также создать площадку в виде многофункционального молодежного центра, который будет объединять инновационные инициативы ребят, живущих на селе, – рассказывает Екатерина Четошникова.

Для этого в рамках слета будет проведена форсайт-сессия – мозговой штурм, во время которого будет создан проект будущего многофункционального молодежного центра.

Фото: Управление по печати Алтайского края

– В своей работе с участниками мы будем использовать стандартные формы и методы, применяемые в технологии форсайт, а также обратимся к ряду авторских приемов, позволяющих создать образ будущих молодежных пространств. В этом нам поможет совместный анализ существующих трендов в молодежной среде и в работе с молодежью, учет ресурсов муниципальных образований и факторов риска, – поделилась Ирина Юрочкина, научный руководитель молодежного центра «Содружество», куратор образовательно-методической деятельности Регионального ресурсного центра добровольчества Новосибирской области. – Мы обсудим потенциал коворкинг-пространств для участников, организаторов и для сельских территорий в целом, проработаем технологии вовлечения молодежи в коворкинг-пространства и наполнения их содержательной разноплановой деятельностью».

По итогу двухдневной форсайт-сессии участники слета сельской молодежи при поддержке экспертов разработают концепцию коворкинг-пространств и подготовят дорожную карту ее реализации у себя в муниципалитетах.

Креатив

Одной из основных и интересных площадок слета станет «Креативная экономика». Ее модераторами выступят эксперты из Ульяновска и Барнаула.

– Мы разберем кейс запуска сети креативных пространств «Третье место» в малых городах и селах, который реализовался в Ульяновской области. Поговорим, зачем это малым городам и селам, какова роль деревни и города в их взаимодействии и самостоятельном развитии территории, какие новые профессии и компетенции нужны для развития села, откуда брать инвестиции для проектов развития территории, роль продюсеров в уникальном экспорте, – поделился Дмитрий Шацков, модератор городских диалогов федеральной сети Центров прикладной урбанистики, заместитель директора Фонда «Ульяновск – культурная столица», эксперт по креативной экономике и созданию креативных пространств.

Фото: Управление по печати Алтайского края

Организаторами слета являются Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края совместно с ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет» при поддержке правительства Алтайского края и аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

Кстати

Слет сельской молодежи впервые прошел в 2009 году.

За десять лет в слете приняло участие более 3000 делегатов сельских территорий более 50 субъектов Российской Федерации.

В рамках слета проходят экспертные сессии, бизнес-семинары, эксклюзивные выставки, деловые экскурсии и обмен опытом и идеями.

Все предложения и инициативы участников и экспертов слета аккумулируются в резолюцию.